“Pordenone in Rosa”: camminata solidarietà per ricerca contro tumore seno

PORDENONE – Sarà una camminata di 6 chilometri tra i parchi della città, un gesto semplice e concreto a favore della ricerca contro il cancro al seno: domenica 17 maggio alle 9:30, dal Parco di San Valentino, prenderà il via la prima edizione di “Pordenone in Rosa”, iniziativa promossa dall’Associazione San Valentino APS e dall’International Police Association (IPA), con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Pordenone, della 132ª Brigata Corazzata Ariete e del Gruppo Alpini, e in collaborazione con il Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano. I fondi raccolti saranno interamente destinati alla Breast Unit del CRO, per sostenere borse di studio a giovani ricercatori e attività cliniche legate alla cura del tumore della mammella.

L’assessore allo Sport del Comune di Pordenone, Elena Ceolin, ha illustrato la genesi dell’iniziativa: «È stato un momento di profondo orgoglio da amministratrice e cittadina pordenonese ricevere la richiesta di lavorare insieme da parte della San Valentino, della Brigata Ariete, degli Alpini e dell’IPA.

Il ruolo del Comune è stato quello di mettere allo stesso tavolo queste diverse voci, tutte animate dallo stesso desiderio: fare qualcosa di concreto per la ricerca contro il cancro al seno. Abbiamo detto: camminiamo verso lo stesso obiettivo, perché facendo squadra si fa di più, si fa meglio. L’Amministrazione ha scelto di abbracciare questa iniziativa non solo con il patrocinio, ma con un impegno diretto nell’organizzazione, a fianco di quelle associazioni che ogni giorno arrivano dove l’istituzione da sola non riesce ad arrivare.

E questo è il valore più grande: una città che sta bene, una città con una buona qualità della vita, è frutto proprio di questa rete di sodalizi straordinari, fatta di persone che donano tempo, energie e passione alla comunità. Gli Alpini che non si tirano mai indietro quando la comunità chiama, la San Valentino che con coraggio si è presa l’onere e l’onore di portare avanti questo progetto, l’IPA che da anni cammina — in senso letterale — per la ricerca: è una squadra di cui Pordenone può essere orgogliosa. Con “Pordenone in Rosa” uniamo lo sport e il movimento — una priorità per il benessere di tutti — alla solidarietà concreta: i fondi raccolti andranno direttamente alla Breast Unit del CRO di Aviano, un’eccellenza nazionale e internazionale che abbiamo a pochi chilometri da casa. Qualcosa di tangibile, da buone mani in buone mani.»

L’evento si inserisce nella cornice della 40ª edizione della Festa al Parco, in programma sabato 16 e domenica 17 maggio, con attività per tutte le età a partire dal pomeriggio del 16 e dalle ore 10:00 di domenica. Il percorso della camminata, a passo libero e adatto a tutti, si snoda tra il Parco di San Valentino, la zona del Battirame, la Roggia Vallona e il Sentiero dei Parchi, con partenza e arrivo entrambi al Parco San Valentino. Al termine, gli Alpini offriranno un ristoro con pasta asciutta per tutti i partecipanti.

Come iscriversi

La quota di partecipazione è di 10 euro e comprende la maglietta ufficiale dell’evento, un ristoro a metà percorso e il pranzo finale. La partecipazione è gratuita per i bambini fino a 10 anni.

È possibile iscriversi e ritirare la maglietta:

Presso la sede dell’Associazione San Valentino al Parco (nei giorni di apertura, tre volte a settimana). In Piazza Cavour, venerdì 9 maggio dalle 15:00 alle 19:00 con gazebo dedicato. La mattina stessa dell’evento, prima della partenza. Tramite le associazioni partner coinvolte nella distribuzione delle magliette in città.