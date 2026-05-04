Terre Tagliamento, rinnovato il patto Commercio fino al 2029

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Una visione condivisa e una collaborazione sempre più solida: il distretto del Commercio Terre Tagliamento guarda al futuro con il rinnovo del proprio protocollo di intesa, approvato nei giorni scorsi dall’assemblea dei partner. L’accordo, valido per un ulteriore triennio fino a maggio 2029, conferma l’impegno congiunto di istituzioni e associazioni di categoria nel rafforzare il tessuto commerciale locale.

Alla riunione erano presenti tutti i partner del distretto, un segnale chiaro di coesione e volontà di proseguire lungo il percorso intrapreso. Nel corso dell’assemblea è stato inoltre confermato il manager di distretto nella figura di Gabriella Gaiotti, espressione di Confcommercio provinciale, figura centrale nel coordinamento delle attività e nel raggiungimento degli obiettivi strategici.

Un’alleanza territoriale che si consolida

Il protocollo sancisce l’unità di intenti degli otto Comuni coinvolti — San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Valvasone Arzene, San Martino al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Morsano al Tagliamento, Cordovado e Sesto al Reghena — che continuano a lavorare in sinergia per lo sviluppo economico e commerciale dell’area.

«Per il territorio è un grande risultato innanzitutto perché abbiamo la consapevolezza di quello che il Distretto ha rappresentato in questi 4 anni, portando nell’ambito territoriale del Distretto 500mila euro di infrastrutturazione, marketing, servizi e contributi per le imprese, promuovendo la nostra identità e cultura con benefici diffusi per i comuni e direttamente per le imprese» ha precisato il sindaco del comune capofila San Vito al Tagliamento Alberto Bernava. «Siamo molto contenti che si rilanci questa sinergia tra le Amministrazioni locali – che rappresentano la comunità – e le rappresentanze del mondo produttivo, del commercio e dei servizi – che sono partner fondamentali. Questo modello di sinergia crediamo sia l’unico per portare dei risultati veri e concreti e creare valore per tutti».

Per il presidente di Confcommercio Fabio Pillon questo rinnovo «è stato possibile grazie al riconoscimento dei distretti del Commercio da parte della regione Fvg con la legge Sviluppo Impresa, ai finanziamenti dedicati al progetto triennale e alla conferma del loro ruolo nel nuovo Codice regionale di settore, che ne rafforza il valore strategico e normativo».

Un modello innovativo per il commercio locale

Dalla sua nascita, il distretto Terre Tagliamento si è affermato come uno strumento innovativo per il presidio e la valorizzazione del commercio sul territorio. Le attività sviluppate mettono in relazione il settore commerciale con quello artigianale, dei servizi e con le risorse turistico-culturali locali, creando un sistema integrato capace di generare valore diffuso.

Numerosi gli interventi realizzati finora. Sul fronte delle infrastrutture, sono stati portati avanti progetti di riqualificazione urbana, miglioramento degli spazi destinati a eventi e mercati, forestazione urbana e promozione della mobilità sostenibile. In ambito marketing e promozione, il distretto ha sviluppato una comunicazione coordinata, sostenuto eventi condivisi, attivato un osservatorio socio-economico e promosso iniziative legate allo sviluppo sostenibile e alla formazione degli operatori.

Fondamentale anche il sostegno diretto alle imprese locali, attraverso bandi dedicati del ‘24 e ’25.

Una rete di partner per il futuro del territorio

Il rinnovo del protocollo è stato formalizzato dai Comuni aderenti insieme a Confcommercio, Confcooperative, Confartigianato e la Camera di Commercio di Pordenone-Udine. Tutti i soggetti coinvolti hanno ribadito la volontà di proseguire nel progetto, riconoscendone il ruolo chiave nello sviluppo economico e nella vitalità delle comunità locali.

Nella foto: I partner del distretto con il sindaco Bernava