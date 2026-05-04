Cerimonia 50^ anniversario terremoto, a Pinzano

PINZANO – A Pinzano al Tagliamento, sede del Decimo cantiere della ricostruzione post sisma del 6 maggio 1976, abbiamo onorato chi contribuì a rialzare il Friuli, insieme a tanti alpini, ai vertici ANA – con il presidente nazionale Sebastiano Favero – e al Ministro Luca Ciriani.

Da quella tragedia nacque un modello di Protezione civile riconosciuto nel mondo: solidarietà, volontariato, comunità. Così il Friuli Venezia Giulia si è rialzato, più forte, senza perdere la propria identità e valorizzando quello spirito di comunità che ancora oggi unisce e fa memoria.

Il Friuli ringrazia e non dimentica.

Alpino, On. Emanuele Loperfido