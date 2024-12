Capodanno a Pordenone, grande festa con i Boney M.

PORDENONE – Il Capodanno a Pordenone si festeggia in piazza XX Settembre, con un’esplosione di musica.

Sul palcoscenico l’irresistibile spettacolo di musica dance anni ’70 dei Boney M. Xperience, che farà ballare e divertire il pubblico in trepidante attesa dello scoccare della mezzanotte. Presentati da Gilberto Zorat, sul palco insieme a Marco Lucchini DJ e DB Brown.

Le Casette di Natale sono aperte dalle 17:00 in poi con prelibatezze locali che renderanno ancora più festosa questa serata!

In occasione del Capodanno a Pordenone in piazza XX Settembre entrano in vigore dei divieti e delle limitazioni che garantiscono il diritto di tutti di divertirsi in sicurezza.

È vietato: consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande contenute in lattine, bottiglie e contenitori di vetro in genere, vendere per asporto bevande in lattine e bottiglie di vetro detenere, cedere e utilizzare petardi, botti, razzi, artifici contenenti miscele esplodenti in genere e bombolette contenenti sostanze urticanti, accedere all’aerea in evidente stato di alterazione alcolica, introdurre liquidi infiammabili spray o liquidi urticanti, bastoni, coltelli o altri oggetti o corpi contundenti e atti ad offendere, ombrelli con punta, bastoni per selfie, treppiedi e simili borracce metalliche, penne e puntatori laser

Il personale di servizio predisposto ai controlli a tutela della comune incolumità potrà ritirare gli oggetti ritenuti pericolosi.