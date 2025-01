Casette di Natale, confermate circa 55 mila presenze. Parigi e Malacart: un successo, siamo soddisfatti

PORDENONE – Le casette di Natale in piazza XX Settembre hanno registrato quasi 55 mila presenze, confermando i grandi numeri dello scorso anno. Un successo, siamo soddisfatti”. Lo affermano il sindaco reggente Alberto Parigi e il direttore di Sviluppo e Territorio, Andrea Malacart.

Le casette del capoluogo hanno mantenuto un’elevata affluenza, nonostante l’ampia offerta di iniziative natalizie presenti in altri centri della provincia. “Questo risultato – spiegano Parigi e Malacart – è stato reso possibile grazie alla qualità dell’offerta enogastronomica e degli eventi musicali, pensati per un pubblico ampio e variegato. Inoltre, la scenografia con i giochi di luce sui palazzi e la presenza della pista di ghiaccio, che rimarrà aperta fino al 2 febbraio, hanno arricchito l’esperienza e attratto visitatori” a questi commenti si aggiungono quelli dell’Assessore Ceolin che ha seguito il progetto, in prima persona, in ogni suo passo: ”Le casette in Piazza XX Settembre sono ormai una apprezzatissima tradizione, che ravviva il cuore della città, offrendo uno spazio in cui potersi ritrovare e condividere l’atmosfera del magico Natale e la convivialità.

Mi unisco all’apprezzamento di pordenonesi e visitatori, ed aggiungo un sentito ringraziamento a tutti i Casettari”.

Anche l’iniziativa di intrattenimento per bambini, organizzata nei fine settimana in piazza XX Settembre, si è rivelata vincente. “L’idea – continuano – di offrire ai più piccoli attività ludiche e laboratori, in collaborazione con il Comune e le associazioni, ha permesso alle famiglie di vivere momenti di serenità all’aria aperta. Un’opportunità che ha valorizzato ancora di più la piazza come luogo di aggregazione”.

Un Natale positivo per tutta la città

Al di là delle casette, il bilancio complessivo del Natale a Pordenone è positivo. “Anche quest’anno – sottolineano Parigi e Malacart – la qualità e la varietà degli eventi proposti in centro e nei quartieri hanno dato vita a una città viva e frequentata, capace di attrarre visitatori anche da fuori. Questo non solo ha rafforzato il senso di comunità, ma ha rappresentato un’opportunità importante per l’economia cittadina”. Il sindaco reggente ha ringraziato le associazioni che, insieme al Comune e all’assessorato alla cultura, hanno collaborato alla realizzazione di un ricco calendario di appuntamenti.

Un momento di confronto costruttivo

Durante la riunione post-Natale, tenutasi presso la sede di Sviluppo e Territorio con i gestori delle attività commerciali che hanno animato le casette, è emersa una grande soddisfazione per il periodo trascorso.

“Abbiamo riscontrato – concludono Parigi e Malacart – un’ottima collaborazione tra gli operatori, un forte apprezzamento per gli eventi realizzati e tante idee per migliorare ulteriormente il Natale del prossimo anno”. Le proposte raccolte durante il confronto saranno la base per costruire il Natale 2025, con l’obiettivo di continuare a innovare e offrire alla città un’esperienza sempre più coinvolgente.