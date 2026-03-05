15 C
Pordenone
giovedì , 5 Marzo 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Confessa l’omicidio dell’imprenditore Mario Ruoso: fermato lo storico collaboratore Loriano Bedin

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Ha confessato l’omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, storico imprenditore pordenonese e fondatore di TelePordenone. Nella notte la polizia ha fermato Loriano Bedin, 67 anni, per anni collaboratore della vittima: durante l’interrogatorio in Questura ha ammesso le proprie responsabilità nel delitto.

La svolta nelle indagini è arrivata dopo ore di interrogatorio negli uffici della Questura di Pordenone, dove Bedin è stato sentito dal sostituto procuratore Federica Urban. L’uomo, assistito dall’avvocato d’ufficio Valter Buttignol, ha confessato l’omicidio dell’anziano imprenditore.

Già in mattinata il procuratore della Repubblica Pietro Montrone aveva parlato della presenza di un sospettato negli uffici della polizia: «C’è una persona in Questura sulla quale si nutrono forti sospetti rispetto al delitto. Tecnicamente non è ancora in stato di fermo: stiamo completando gli accertamenti», aveva spiegato.

Gli investigatori ritengono che all’origine dell’aggressione possano esserci motivi economici. Ruoso, figura molto nota a Pordenone come fondatore dell’emittente TelePordenone, sarebbe stato ucciso con violenza nella sua abitazione.

Bedin è stato individuato dalla polizia nella notte nella sua casa di Azzano Decimo. Quando gli agenti sono arrivati, il 67enne era in compagnia di un cittadino straniero: la sua posizione è ora al vaglio degli investigatori. Il sospettato è stato accompagnato in Questura, dove sono stati completati gli atti che hanno portato alla formalizzazione del fermo.

Parallelamente proseguono gli accertamenti sul campo. Gli agenti della polizia di Stato, coordinati dalla Procura, stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire eventuali movimenti sospetti nelle ore precedenti all’omicidio. Sono state raccolte anche le testimonianze di vicini e collaboratori dell’imprenditore, anche se finora non sarebbero emersi elementi decisivi.

Nella mattinata di giovedì 5 marzo la polizia scientifica ha effettuato ulteriori sopralluoghi anche fuori città. A Tiezzo, in via Toti, gli specialisti hanno eseguito perquisizioni all’interno di un’abitazione ritenuta di interesse investigativo.

Durante i controlli è stata ispezionata anche un’auto parcheggiata nella zona: gli agenti hanno aperto il bagagliaio trovando all’interno un grosso borsone. Il veicolo è stato poi sequestrato e portato via per ulteriori accertamenti, mentre le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica e le responsabilità del delitto.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.