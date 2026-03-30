Fenos Annita Ved. Pittau

di anni 83
Ne danno il triste annuncio i figli Michela e Paolo,
il genero Sandro, la nuora Monica,
i nipoti Alice e Riccardo, il fratello Albano,
le cognate Rosanna e Bianca, i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 1° aprile alle ore 14.00,
nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo, ove
la cara Annita giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario si reciterà martedì 31 c.m. alle ore 19.30, in chiesa.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
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