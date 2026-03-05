10 C
Pordenone
giovedì , 5 Marzo 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

CONFLITTO IRAN – Nuovo volo cargo USAF da Aviano al Golfo

EVIDENZAProvincia
Aggiornato:
Sandro Rinaldini
By Sandro Rinaldini

AVIANO – Nuovo volo di un aereo cargo Boeing C-17 A Globemaster da Aviano alla penisola del Golfo interessato dal conflitto Israelo-Americano contro l’Iran. L’aereo, arrivato in mattinata da Ramstein, in Germania, poco dopo le 10, con una rotta non diretta ma che ha sorvolato Cechia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Grecia, è ripartito nella stessa giornata di giovedì poco dopo le 15 con matricolo di volo RCH1866.

Come già per altri voli cargo da Aviano da parte della Us Air Force ha spento il transponder (il dispositivo che consente la visione della rotta sulle app della rete, ndr) sulle coste dell’Egitto e con tutta probabilità è poi atterrato in tarda serata in una base militare americana della penisola arabica.

L’aereo è appartenente alla 62esima Airlift Wing con base a Lewis-Mcchord, Washington ed appartiene al reparto di volo Air Mobility Command che ha nella sua flotta aerei cargo, aereo cisterna e trasporto sia truppe che equipaggi sanitari e trasporto militari, oltre che trasporti speciali quali armamenti leggeri, pesanti, batterie missilistiche antiaeree e apparecchiatire per la comunicazione.

La missione dell’Air Mobility Command è quella di fornire mobilità e supporto rapidi e globali alle forze armate americane. Il comando svolge anche un ruolo cruciale nel fornire supporto umanitario in patria e in tutto il mondo. Gli uomini e le donne dell’AMC forniscono trasporto aereo e rifornimento in volo a tutte le forze armate americane. Al.Rin.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.