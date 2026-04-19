Le Muse Orfane propongono a San Quirino lo spettacolo “Echi dal Cotonificio”

SAN QUIRINO – Ritorna nel pordenonese lo spettacolo “ECHI DAL COTONIFCIO” che ripercorre a livello scenico la storia dei cotonifici friulani, che rappresentano un grande spaccato storico della realtà sociale, culturale e lavorativa del territorio, con particolare attenzione alle donne operaie, che tessevano il filo di cotone che avvolgeva la quotidianità delle loro vite, che riempivano i locali dei cotonifici con le loro voci e i loro gesti, in un contesto che le vede come forza lavoro specie nei periodi di guerra, quando i mariti, padri, fratelli, erano chiamati al fronte.

L’autrice e regista Silvia Lorusso, tesse una tela scenica sulla base dei ricordi e delle testimonianze delle operaie tessili, in un viaggio, nel passato che finisce per approdare poi nel presente, della realtà lavorativa nei cotonifici, ricostruendo con l’attrice Carla Vukmirovic una giornata lavorativa nel cotonificio, immaginandone le mansioni, la fatica, e il rumore continuo delle macchine, grazie alla ricerca dei suoni a cura di Davide Ceccato.

Un lavoro basato sulle emozioni, i gesti, ma anche i sogni, che ha cavalcato un’epoca che ha segnato in profondità il territorio e la memoria collettiva.

Carla Vukmirovic, giovane attrice italo-croata, ha conquistato il pubblico pordenonese nella scorsa estate con lo spettacolo: Piango in lingua originale all’interno di Estate a Pordenone per la Rassegna Regionale Antiche Dimore 2024

Silvia Lorusso Del Linz, drammaturga e regista, personaggio di rilievo del panorama culturale sia in città che in regione, ha all’attivo numerose produzioni, fra le ultime Le levatrici della Carnia, Le Pizzocchere fra storia e leggenda, Angioletta delle Rive, per citarne alcune, inoltre la pubblicazione dei romanzi storici: “Giulia una donna fra due Papi”, dedicato alla figura di Giulia Farnese, e “Il segreto di Mirta”, incentrato sul Principe alchimista Raimondo di Sangro e sull’Ordine delle Sacerdotesse della Dea Demetra.

Lo spettacolo andrà in scena il 19 aprile 2026 alle ore 18.00 presso il Centro dei Magredi Livio Poldini a San Quirino (PN), all’interno della rassegna “INTRECCI AL FEMMINILE” promossa dal Comune di San Quirino.

Lo spettacolo, produzione Le Muse Orfane APS con il sostegno di ERT FVG, vede in scena Carla Vukmirovic, con musiche dal vivo di Davide Ceccato, scenografia Luigina Tusini, su testo e regia di Silvia Lorusso Del Linz.