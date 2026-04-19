16.9 C
Pordenone
domenica , 19 Aprile 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Le Muse Orfane propongono a San Quirino lo spettacolo “Echi dal Cotonificio”

Provincia
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

SAN QUIRINO – Ritorna nel pordenonese lo spettacolo “ECHI DAL COTONIFCIO” che ripercorre a livello scenico la storia dei cotonifici friulani, che rappresentano un grande spaccato storico della realtà sociale, culturale e lavorativa del territorio, con particolare attenzione alle donne operaie, che tessevano il filo di cotone che avvolgeva la quotidianità delle loro vite, che riempivano i locali dei cotonifici con le loro voci e i loro gesti, in un contesto che le vede come forza lavoro specie nei periodi di guerra, quando i mariti, padri, fratelli, erano chiamati al fronte.

L’autrice e regista Silvia Lorusso, tesse una tela scenica sulla base dei ricordi e delle testimonianze delle operaie tessili, in un viaggio, nel passato che finisce per approdare poi nel presente, della realtà lavorativa nei cotonifici, ricostruendo con l’attrice Carla Vukmirovic una giornata lavorativa nel cotonificio, immaginandone le mansioni, la fatica, e il rumore continuo delle macchine, grazie alla ricerca dei suoni a cura di Davide Ceccato.

Un lavoro basato sulle emozioni, i gesti, ma anche i sogni, che ha cavalcato un’epoca che ha segnato in profondità il territorio e la memoria collettiva.

Carla Vukmirovic, giovane attrice italo-croata, ha conquistato il pubblico pordenonese nella scorsa estate con lo spettacolo: Piango in lingua originale all’interno di Estate a Pordenone per la Rassegna Regionale Antiche Dimore 2024

Silvia Lorusso Del Linz, drammaturga e regista, personaggio di rilievo del panorama culturale sia in città che in regione, ha all’attivo numerose produzioni, fra le ultime Le levatrici della Carnia, Le Pizzocchere fra storia e leggenda, Angioletta delle Rive, per citarne alcune, inoltre la pubblicazione dei romanzi storici: “Giulia una donna fra due Papi”, dedicato alla figura di Giulia Farnese, e “Il segreto di Mirta”, incentrato sul Principe alchimista Raimondo di Sangro e sull’Ordine delle Sacerdotesse della Dea Demetra.

Lo spettacolo andrà in scena il 19 aprile 2026 alle ore 18.00 presso il Centro dei Magredi Livio Poldini a San Quirino (PN), all’interno della rassegna “INTRECCI AL FEMMINILE” promossa dal Comune di San Quirino.

Lo spettacolo, produzione Le Muse Orfane APS con il sostegno di ERT FVG, vede in scena Carla Vukmirovic, con musiche dal vivo di Davide Ceccato, scenografia Luigina Tusini, su testo e regia di Silvia Lorusso Del Linz.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.