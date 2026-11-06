Electrolux, Porcia si salva ma il futuro è ancora da conquistare: la vera partita si gioca a Stoccolma

L’accordo italiano garantisce produzione, ricerca e sviluppo fino al 2029. Ma la riorganizzazione mondiale del gruppo pone una domanda decisiva: quale ruolo avrà lo stabilimento pordenonese nella strategia industriale della multinazionale svedese?

PORCIA – La prima battaglia è stata vinta, ma la partita industriale è tutt’altro che conclusa. L’accordo raggiunto nella notte del 4 novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha allontanato lo scenario più temuto per Electrolux in Italia: quello di una drastica riduzione della presenza produttiva, accompagnata da pesanti ricadute occupazionali. Per Porcia, in particolare, l’intesa rappresenta un risultato importante. Restano le produzioni di lavatrici e lavasciuga, viene ampliato il portafoglio prodotti e sono confermate le attività di ricerca e sviluppo legate al settore del lavaggio.

Ma il punto è capire se tutto questo basterà a garantire allo stabilimento pordenonese un ruolo strategico nel futuro di Electrolux oppure se l’accordo avrà soprattutto il merito di aver assicurato una tregua occupazionale e produttiva per i prossimi tre anni.

È una distinzione tutt’altro che secondaria. Perché mentre in Italia si chiude una lunga e difficile vertenza sindacale, a Stoccolma si guarda alla trasformazione internazionale del gruppo, alle sue priorità industriali e alla necessità di recuperare competitività in un mercato degli elettrodomestici sempre più difficile.

Porcia, i numeri di un accordo che cambia lo scenario

Il risultato ottenuto al tavolo ministeriale modifica sensibilmente il quadro iniziale. Rispetto al progetto di riorganizzazione presentato nella primavera scorsa, che prevedeva circa 1.700 esuberi in Italia, l’intesa riduce drasticamente il numero delle uscite e stabilisce che queste avvengano su base volontaria e incentivata.

Per Porcia sono previste 324 uscite nel triennio, secondo la ripartizione diffusa dalla Rai regionale: 94 tra gli operai di produzione e 230 tra gli impiegati.

Il dato occupazionale resta dunque significativo, soprattutto considerando il peso delle funzioni impiegatizie e delle competenze professionali che hanno accompagnato lo sviluppo industriale dello stabilimento.

Sul versante produttivo, tuttavia, arrivano indicazioni incoraggianti. Il piano prevede il consolidamento delle lavatrici e delle lavasciuga, con un ampliamento della gamma e il mantenimento delle attività di progettazione e sviluppo.

Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali dopo la trattativa, la produzione complessiva prevista per Porcia si attesta intorno a 688mila apparecchiature, con 140mila lavasciuga. Un risultato importante se confrontato con le ipotesi iniziali, che prevedevano il trasferimento in Thailandia dell’intera produzione di questa tipologia di elettrodomestici.

Anche la salvaguardia del centro di ricerca e sviluppo rappresenta un elemento fondamentale. Una fabbrica che produce soltanto sulla base di decisioni prese altrove è infatti più esposta ai cambiamenti delle strategie aziendali rispetto a un sito che conserva capacità di progettazione, innovazione e sviluppo tecnologico.

La domanda che arriva dalla Svezia

Per comprendere davvero il futuro di Porcia, però, bisogna allargare lo sguardo.

Electrolux sta attraversando una fase di trasformazione internazionale. Il rapporto trimestrale del 23 ottobre evidenzia la prosecuzione di un programma globale di ottimizzazione dell’organizzazione e della presenza produttiva, con l’obiettivo di rendere il gruppo più efficiente, ridurre i costi e concentrare maggiormente le risorse sulle attività a maggiore valore aggiunto.

La multinazionale sta intervenendo sulla propria rete industriale in diversi mercati, mentre la partnership con il gruppo cinese Midea in Nord America rappresenta un altro segnale del cambiamento in corso.

Non si tratta soltanto di una riorganizzazione degli organici. È una revisione del modo in cui Electrolux intende produrre, distribuire le proprie attività e competere sui mercati internazionali.

In questo scenario, la domanda per Porcia diventa inevitabile: quale funzione intende assegnarle la casa madre?

La presenza di produzioni consolidate, di un centro di ricerca e sviluppo e di competenze tecnologiche importanti costituisce una base solida. Ma per essere realmente strategico uno stabilimento deve poter contare anche su nuovi investimenti, prodotti competitivi e prospettive di crescita.

I 100 milioni non sono tutti per Porcia

Un altro elemento da osservare riguarda gli investimenti.

L’accordo italiano prevede oltre 100 milioni di euro per sostenere le attività del gruppo nel nostro Paese nel periodo 2026-2029. Si tratta di risorse destinate complessivamente alle attività produttive e di sviluppo italiane, non di una cifra assegnata interamente allo stabilimento friulano.

Resta quindi da capire come saranno distribuiti gli investimenti tra i diversi siti e quale quota arriverà effettivamente a Porcia.

È una questione decisiva per il territorio pordenonese. Perché mantenere una produzione non equivale necessariamente a rafforzarla. E conservare un sito industriale non significa automaticamente garantirgli un futuro di crescita.

Serviranno indicazioni precise sui nuovi prodotti, sull’evoluzione delle linee produttive, sugli investimenti tecnologici e sul ruolo che le competenze locali avranno nello sviluppo dei prossimi elettrodomestici.

Una tregua o una nuova prospettiva industriale?

L’accordo del 4 novembre ha certamente evitato il peggio. Ha ridotto le uscite previste, ha salvaguardato la continuità produttiva e ha mantenuto attività di ricerca e sviluppo che rappresentano un patrimonio importante per Porcia e per tutto il sistema industriale pordenonese.

Ma la vera verifica comincia adesso.

Il referendum tra i lavoratori sarà il primo passaggio, poi bisognerà controllare l’attuazione degli impegni e la loro traduzione in risultati concreti. Saranno importanti anche il monitoraggio periodico degli organici e la capacità di trasformare gli investimenti annunciati in nuovi prodotti e produzioni competitive.

La sfida non riguarda soltanto la salvaguardia dei posti di lavoro. Riguarda la permanenza di un patrimonio industriale, tecnologico e professionale che per decenni ha rappresentato uno dei punti di forza dell’economia del territorio.

Porcia ha ottenuto una prospettiva. Ora deve dimostrare, insieme all’Italia, di poter essere ancora una risorsa per la strategia internazionale di Electrolux.

La domanda, dunque, resta aperta: la fabbrica pordenonese sarà uno dei pilastri produttivi del gruppo svedese anche negli anni successivi al 2029 oppure l’accordo appena raggiunto avrà soltanto rinviato una decisione più profonda sul futuro industriale del sito?

È su questa risposta che si misurerà il vero successo della vertenza.