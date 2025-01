Elezioni a Pordenone: Lega e Forza Italia lanciano Alberto Marchiori

PORDENONE – “La mia eventuale disponibilità c’è solo con l’appoggio di tutta la coalizione”. La dichiarazione è di Alberto Marchiori, già presidente per oltre 25 anni di Ascom Confcommercio Pordenone e rappresenta la “golden share” che Lega e Forza Italia sarebbero pronte a candidare a sindaco di Pordenone, nella prossima tornata elettorale prevista ad aprile.

Inutile aggiungere che si tratterebbe di un autentico “colpo di teatro”, in una situazione, quella della coalizione di centro destra, che sembrava tranquillamente avviarsi a una candidatura unitaria, quella del consigliere regionale Alessandro Basso, uomo di punta di Fratelli d’Italia che, venerdì 17 gennaio, alle 19, presenterà la propria candidatura in Fiera, a Pordenone come portabandiera, al momento, del partito della premier Giorgia Meloni, ma, secondo le intenzioni di Ciriani e dei vertici di FdI, leader di tutta la coalizione.

Questo potrebbe ancora accadere, ma è inutile negare che le tensioni di questi giorni tra Fratelli d’Italia da una parte e Lega e Forza Italia, dall’altra, su terzo mandato e piano sanitario regionale, stiano mandando in fibrillazione l’intera coalizione.

“Si può arrivare a una candidatura unitaria – precisa dice Andrea Delle Vedove, segretario provinciale della Lega, – ma se questo non avvenisse, noi dovremmo trovare una soluzione che al momento stiamo valutando per la candidatura a sindaco”.

E anche Andrea Cabibbo, segretario provinciale di Forza Italia, pur augurandosi l’unità della coalizione non manca di rimarcare che “alcuni atteggiamenti come sul piano oncologico non vanno in questa direzione”.

E qui arriviamo al “colpo di teatro” di una candidatura targata Lega-Forza Italia, che porta il nome di Alberto Marchiori, architetto, persona di prestigio, molto conosciuta in città, che in passato ha contribuito a siglare importanti iniziative sotto il profilo urbanistico e architettonico del capoluogo. “La mia eventuale disponibilità c’è solo con l’appoggio di tutta la coalizione”, dice Marchiori. Ma sarà così?

Intanto, Basso rileva che la trattativa dev’essere condotta solo in città e non su vicende come il terzo mandato, che riguardano altri piani. Ai posteri…

Maurizio Pertegato