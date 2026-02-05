Festival al Centro”: il Meduna di Pordenone si trasforma in un tempio della creatività dal 14 febbraio all’8 marzo

PORDENONE – Da San Valentino alla Festa della Donna, il Centro Commerciale Meduna di Pordenone diventa un palcoscenico diffuso per artisti, musicisti, danzatori e studenti, iniziativa che costituisce una vera e propria primizia per un centro commerciale.

Dal 14 febbraio all’8 marzo ospiterà “Festival al Centro”, l’iniziativa promossa e organizzata dalla Compagnia di Arti e Mestieri con l’obiettivo di trasformare uno spazio dedicato allo shopping in un luogo di incontro e diffusione culturale.

Il progetto, sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, patrocinato dal Comune di Pordenone e realizzato in collaborazione con realtà culturali e formative del territorio — tra cui l’I.S.I.S. Lino Zanussi (settore Moda), Elena Biason Sartoria, l’Académie Internationale des Arts du Spectacle di Versailles, Gli Amici della Musica di Udine e l’Associazione Culturale L’Arte della Musica — propone due mesi di eventi gratuiti pensati per coinvolgere pubblici di ogni età.

Il direttore del Centro Meduna Gabriele Valdevit ha dato il via alla conferenza stampa, sottolineando questa innovativa sfida tra arte, cultura e commercio, da inserire nell’attività quotidiana del Centro.

«Festival al Centro rappresenta un esempio significativo di integrazione tra cultura e commercio — dichiara l’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto —. Portare arte e creatività in un centro commerciale significa rendere la cultura più accessibile e vicina ai cittadini, trasformando luoghi di consumo in spazi di relazione e condivisione».

Anche la direttrice artistica della Compagnia di Arti e Mestieri, Bruna Braidotti, sottolinea la natura inclusiva del progetto: «Ci ispiriamo all’antico mercato medievale, uno spazio non solo di scambio economico ma anche di incontro, relazione e connessione fra persone di età e interessi diversi».

Un calendario per tutti: teatro, musica, danza e moda

L’inaugurazione, sabato 14 febbraio, in occasione di San Valentino, sarà un omaggio all’amore: una serie di Tableaux Vivants (in loop dalle 16.30 alle 18.30) rievocerà celebri opere come Il bacio di Hayez, Gli amanti di Magritte e Ettore e Andromaca di De Chirico.

Segue un ricco calendario di appuntamenti:

• 17 febbraio, “Martedì grasso”: performance di Commedia dell’Arte diretta da Carlo Boso con giovani attori italiani e francesi dell’Académie di Versailles.

• 20 febbraio, “Le vie di carta”: performance di danza site specific della coreografa Marta Bevilacqua (Arearea).

• 21 febbraio, concerto jazz di Lorenzo Tonon, tra grandi classici e standard internazionali.

• 22 febbraio, doppio evento: alle 11.00 il concerto per bambini Do re mi fa bene e nel pomeriggio Tableaux Vivants ispirati all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci.

• 26 febbraio, performance musicale con Nicola Milan (fisarmonica) e Didier Ortolan (clarinetto).

• 27 febbraio, esplosiva performance hip hop a cura della Scuola di danza PAD e dell’Associazione Libertàs Porcia.

• 28 febbraio e 4 marzo, Tableaux Vivants dedicati rispettivamente a Il quarto stato di Pellizza da Volpedo e Guernica di Picasso.

• 5 e 7 marzo, esibizioni dell’Ensemble Euterpe con Luisa Sello e gli Amici della Musica di Udine.

• 6 marzo, reading “Donne senza maschera”, omaggio letterario all’universo femminile.

Gran finale domenica 8 marzo con la sfilata di moda delle studentesse del Sistema Moda dell’I.T.I. Zanussi, che presenteranno le proprie creazioni realizzate in collaborazione con Elena Biason Sartoria e indossate dalle allieve della scuola di teatro di Largo Cervignano.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in diversi spazi del Centro Commerciale Meduna (via Musile 9/32, Pordenone), che per quasi due mesi diventerà un autentico laboratorio di arte e socialità, dove cultura e quotidianità si incontrano per dar vita a un’esperienza condivisa, inclusiva e sorprendente.

Gianna Buongiorno