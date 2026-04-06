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Ponte di Pasqua – A4, bollino rosso fino a lunedì 6

Nord Est
Aggiornato:
Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

TRIESTE – Con l’inizio delle vacanze scolastiche in Friuli Venezia Giulia e in Veneto e il rientro dei mezzi commerciali nel Centro Est Europa per il ponte pasquale, Autostrade Alto Adriatico prevede un incremento dei transiti sulla propria rete di competenza e in particolare sulla A4 (Venezia – Trieste), baricentro logistico d’Italia e d’Europa e direttrice delle principali destinazioni turistiche del Nord Est. Le previsioni tengono conto dei dati storici del periodo.

Già a partire dalla serata di oggi (giovedì 2 aprile) è previsto traffico sostenuto (bollino giallo) con possibili rallentamenti e code in uscita alla barriera di Trieste Lisert.

Le giornate da segnare sul calendario sono domani, venerdì 3 aprile, e lunedì 6. Nel pomeriggio di domkani, infatti, il traffico potrebbe diventare intenso (bollino rosso) con code in uscita alla barriera del Lisert. Si tratta delle ultime partenze per le vacanze e degli ultimi rientri dei mezzi pesanti prima della pausa prevista per Pasqua quando il traffico dovrebbe calare.

Dalla mattinata di lunedì 6 il traffico dovrebbe tornare a intensificarsi in particolare sulla A57 (Tangenziale di Mestre) in direzione Trieste e sulla A28 in uscita allo svincolo di Portogruaro dove non si esclude la formazione di code e rallentamenti mentre dal pomeriggio fino a sera, con il previsto rientro dei vacanzieri e di chi ha effettuato le gite fuori porta, il traffico tornerà intenso (bollino rosso) anche sulla A4 in direzione Venezia. Al.Rin.

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