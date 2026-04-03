Pordenone. Città che sorprende”: è disponibile la nuova guida dedicata al territorio

PORDENONE – Un prezioso strumento promozionale per il territorio pordenonese, in tre lingue e completamente gratuito, a sostegno del percorso Verso Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027: si chiama “Pordenone. Città che sorprende” ed è realizzata da PromoTurismoFVG nell’ambito delle attività di valorizzazione del territorio in vista del 2027.

La guida è già disponibile presso l’InfoPoint di PromoTurismoFVG in Piazza Cavour, nei Musei Civici e presso la Biblioteca Civica, dove cittadini e turisti possono ritirarla liberamente. Redatta in italiano, inglese e tedesco, è pensata per essere uno strumento agile, accessibile a tutti, capace di accompagnare tanto il visitatore alle prime armi quanto chi vuole riscoprire le meraviglie di una città e di una provincia ricchissime di storia, arte, natura e cultura.

L’Assessore al turismo e alle politiche culturali Alberto Parigi: “Questa guida è la testimonianza concreta di quanto si stia lavorando, a tutti i livelli, per preparare Pordenone al suo anno da protagonista. La collaborazione con PromoTurismoFVG, che ringraziamo per il costante supporto, rappresenta un tassello fondamentale di questa strategia: grazie alla sua rete di distribuzione, alla sua presenza nelle grandi manifestazioni turistiche e alla sua capacità di intercettare flussi di visitatori da tutto il mondo, Pordenone potrà farsi conoscere e amare ben oltre i confini regionali.”

COSA RACCONTA LA GUIDA

“Pordenone. Città che sorprende” offre un racconto articolato e appassionante del territorio. Il cuore della guida è il centro storico di Pordenone, esplorato nei suoi monumenti e nelle sue bellezze architettoniche, ma con uno sguardo attento anche ai luoghi della cultura diffusi nei quartieri: dai Musei Civici al Palazzo del Fumetto, dal Museo Diocesano all’Immaginario Scientifico, la guida restituisce la vivacità culturale di una città che sa sorprendere.

Non mancano itinerari per passeggiate pensati per diversi tipi di visitatori: dall’itinerario di arte urbana che segue i celebri murales di Torre, agli amanti del verde con una carrellata sui parchi cittadini. Grande spazio è riservato anche al patrimonio religioso e sacro, con un capitolo dedicato alle chiese di Pordenone e dei suoi quartieri, ma anche alla provincia, e in particolare agli affreschi e alle sculture conservati nei luoghi di culto: un patrimonio storico-artistico di straordinario valore, tutto da scoprire.

La guida si apre poi al territorio provinciale con i comuni limitrofi: da Sacile a Erto e Casso, dal sito UNESCO del Palù di Livenza ai Magredi, dalle montagne ai borghi storici come Cordovado e Sesto al Reghena. Un viaggio che abbraccia paesaggi diversissimi, tutti uniti da una comune identità culturale e naturale. Completano il volume un capitolo sui festival e gli appuntamenti culturali che animano il territorio durante tutto l’anno, e uno sull’enogastronomia, con le tante eccellenze e le peculiarità della tradizione culinaria pordenonese.

“Pordenone. Città che sorprende” non è solo uno strumento per i visitatori: è anche un importante veicolo promozionale che PromoTurismoFVG distribuirà nelle principali fiere turistiche nazionali e internazionali, portando Pordenone all’attenzione di operatori e pubblico da tutta Europa. Sarà inoltre consegnata agli operatori culturali durante gli educational tour in città, diventando un riferimento prezioso per chi organizza esperienze e itinerari.

La guida troverà naturalmente spazio anche nel 2027, insieme ai gadget, al materiale promozionale e ai prodotti tipici dell’enogastronomia locale, rafforzando l’immagine di un territorio che sa raccontarsi con qualità e coerenza.