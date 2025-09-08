21.7 C
Pordenone
lunedì , 8 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Friuli DOC: una celebrazione dell’eccellenza culinaria del Nord-Est

EVIDENZA
Aggiornato:
Enrico sgariboldi
By Enrico sgariboldi

 

Udine si accende di colori, profumi e sapori, mentre il festival enogastronomico regionale mette in mostra la tradizione agricola locale. Le piazze e le strade storiche si trasformano ancora una volta in una vivace vetrina dell’eccellenza regionale. Friuli DOC, la grande festa enogastronomica che celebra le specialità del Friuli-Venezia Giulia, torna ad animare il centro città con vini, formaggi, salumi e dolci tradizionali. Il festival crea un percorso sensoriale attraverso il centro storico, coinvolgendo tutti i sensi mentre i visitatori scoprono i sapori autentici di questa regione del nord-est italiano.

I produttori locali protagonisti. Anche quest’anno, circa una trentina di aziende associate a Confagricoltura FVG sono presenti, mostrando il meglio della produzione locale. Dai vigneti alle stalle, dai campi alle cucine, ogni stand racconta la storia e la passione dei produttori friulani che hanno dedicato la loro vita alla creazione di prodotti eccezionali. Le aziende partecipanti rappresentano lo spirito autentico dell’agricoltura regionale, dove i metodi tradizionali incontrano gli standard qualitativi moderni. I visitatori possono scoprire la vasta gamma di specialità locali, dai vini rinomati ai prodotti alimentari artigianali. Confagricoltura FVG non si limita a partecipare: l’associazione sta attivamente informando i media internazionali sull’evento, promuovendo la qualità dei prodotti locali all’estero e valorizzando la reputazione dell’agricoltura friulana a livello internazionale. Questo approccio strategico riflette il crescente riconoscimento dell’eccellenza agricola del Friuli Venezia Giulia e il desiderio di condividere questi tesori con un pubblico globale.

Un viaggio attraverso i sapori regionali. Passeggiando tra i banchi, i visitatori possono sperimentare la vera essenza del territorio. Tra un calice di vino bianco e un assaggio di formaggio Montasio o Gubana – il tradizionale dolce regionale – gli ospiti percepiscono la forza della terra dove la tradizione agricola incontra la convivialità. Il Montasio, formaggio a denominazione di origine protetta, rappresenta secoli di tradizione casearia nella regione. La Gubana, con la sua caratteristica forma a spirale e il ricco ripieno di noci, uvetta e grappa locale, racconta la storia dell’arte pasticcera friulana.

Più di un Festival. Il Friuli DOC trascende il concetto di semplice festival gastronomico. Diventa il momento in cui la terra, il lavoro e la cultura locale convergono, creando un’esperienza indimenticabile per chi apprezza il buon cibo e la qualità dei prodotti Made in Friuli. Le aziende locali portano la loro eccellenza sotto i riflettori, raccontando la storia del Friuli più autentico attraverso i loro prodotti. Ogni assaggio offre una prospettiva sulla posizione unica della regione al crocevia delle influenze italiane, austriache e slovene, creando un’identità culinaria distintiva. Il festival rappresenta l’orgoglio di una regione che ha mantenuto le sue tradizioni agricole abbracciando al contempo l’innovazione e la qualità. Per i visitatori, Friuli DOC offre uno sguardo autentico nel cuore della cultura friulana, dove ogni prodotto racconta una storia e ogni sapore si collega alla terra che l’ha creato.

Enrico Sgariboldi

LA RUBRICA DEL MADE IN ITALY: L’ITALIA CHE AMIAMO

Allegati

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.