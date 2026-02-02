Tutte le attività di febbraio nei musei civici

PORDENONE – I Musei Civici di Pordenone si preparano ad accogliere cittadini e visitatori con un programma denso di appuntamenti per il mese di febbraio, che vedrà l’inaugurazione di due nuove mostre fotografica, visite guidate tematiche, le celebrazioni per il “Darwin Day” oltre che laboratori per famiglie e il ritorno delle giornate speciali dedicate ai bambini delle scuole elementari durante le festività di Carnevale.

“I musei continuano a essere luoghi vivi che perseguono una funzione che va ben oltre la conservazione delle collezioni”, dichiara l’Assessore alla Cultura Alberto Parigi. “Stanno diventando un vero punto di riferimento per la comunità, con attività settimanali pensate trasversalmente per adulti e bambini. Sempre più si configurano come un luogo di sostegno alle famiglie durante le festività scolastiche, offrendo un’alternativa qualificata per i bambini delle elementari. Dopo il successo delle iniziative natalizie e gli ottimi riscontri ricevuti dai partecipanti, riproponiamo il format anche per il periodo di Carnevale. Questo ricco calendario mensile dimostra come i musei civici siano centri culturali sempre attivi e in continuo fermento”.

IL PROGRAMMA

Sabato 7 febbraio alle ore 17:00 al Museo di storia Naturale “Silvia Zenari” inaugura la mostra fotografica “Immagini dal nuovo mondo. Biodiversità della fauna latinoamericana” di Patrizio Maniero, realizzata in collaborazione con SOMSI, Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pordenone. Non solo una mostra fotografica, ma un vero e proprio viaggio per raccontare la straordinaria ricchezza biologica del Centro e Sud America attraverso immagini spettacolari di scene di caccia e di strategie uniche di adattamento. L’esposizione sarà visitabile fino al 3 maggio nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e il sabato e la domenica dalle 13:00 alle 19:00.

Domenica 8 febbraio alle ore 15:30 la Galleria Bertoia ospita una visita guidata alla mostra “Robert Doisneau. Lo sguardo che racconta”, un’occasione per immergersi negli scatti del maestro francese che ha immortalato la Ville Lumière come nessun altro, autore del celebre “Baiser de l’Hôtel de Ville”, quel bacio in bianco e nero diventato icona universale. Oltre cento fotografie raccontano la sua immensa carriera tra strade acciottolate, caffè fumosi e quartieri popolari.

Giovedì 12 febbraio alle 16:30 il Museo di Storia Naturale celebra il “Darwin Day” con la visita tematica “Belli di natura! Strategie animali alla conquista dell’amore”, un’affascinante visita animata dedicata alla figura di Charles Darwin e alle sue rivoluzionarie teorie dell’evoluzione. Come le sue intuizioni hanno cambiato la nostra comprensione della vita sulla Terra, quali sono le strategie utilizzate dagli animali per conquistare il partner, qual è il significato di bellezza secondo gli animali e cosa li spinge a preferire un partner piuttosto che un altro? Insieme alla guida i visitatori cercheranno le risposte a queste e a molte altre domande.

Sabato 14 febbraio, a completare il percorso espositivo “Sul Leggere” inserito nel programma Verso Pordenone 2027, l’apertura della mostra della fotografa austriaca Stefanie Moshammer al Museo Civico d’Arte – Palazzo Ricchieri, un’esplorazione molto personale della cultura della memoria familiare e del valore delle cose quotidiane. Sarà presente l’artista.

Sabato 14 febbraio dalle 16:00 alle 18:00 al Museo di Storia Naturale torna l’appuntamento mensile “Sabato al Museo facciamo…”, il laboratorio per famiglie che ogni secondo sabato del mese offre a grandi e piccini l’occasione di approfondire tematiche diverse e scoprire le ricchezze delle collezioni permanenti. Questo mese il tema sarà “…una festa di Carnevale in fondo al mar!” per scoprire come alcuni animali marini riescano a mimetizzarsi con il fondale. Nell’attività pratica bambini e famiglie ricreeranno un personale fondale marino popolato di questi animali coloratissimi.

Domenica 15 febbraio alle 15:30, in occasione del Carnevale, il Museo d’Arte propone “Piccoli, grandi stilisti di Carnevale”, un laboratorio per famiglie all’insegna della fantasia, dei colori e del divertimento. Stoffe pregiate o semplici, modelli particolari, colori sgargianti oppure tenui: quali significati possono avere e quali si addicono a una maschera di Carnevale? I partecipanti, ispirati da alcune opere importanti della collezione, creeranno un modello di costume di Carnevale unico.

Il calendario si conclude domenica 22 febbraio alle 15:30 al Museo di Storia Naturale con una visita guidata alla mostra fotografica “Immagini dal nuovo mondo. Biodiversità della fauna latinoamericana” di Patrizio Maniero. Le fotografie e i reperti mostreranno al pubblico le strategie di caccia e di adattamento di numerosi animali del Centro e Sud America, ponendo le basi per una riflessione sul destino di alcuni di questi animali.

CARNEVALE AL MUSEO: TRE GIORNI DI ATTIVITÀ PER BAMBINI (6-10 ANNI)

In occasione delle festività di Carnevale, quando le scuole restano chiuse, i Musei Civici ospiteranno tre giornate speciali pensate per i bambini dai 6 ai 10 anni, tra arte, natura e storia. Le attività a tema si svolgeranno dalle 8:30 alle 12:30 ogni giorno in un museo diverso: lunedì 16 febbraio al Museo di Storia Naturale, martedì 17 febbraio al Museo d’Arte, mercoledì 18 febbraio al Museo Archeologico di Torre. Tre giorni per divertirsi insieme e conoscere qualche curiosità in più sui tesori che ciascun museo custodisce. Durante ogni mattinata verrà approfondito un tema diverso con attività creative, visite guidate e approfondimenti per imparare divertendosi.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “CARNEVALE AL MUSEO”

Le attività dal 16 al 18 febbraio denominate “Carnevale al Museo” sono a pagamento e la quota è di 30 euro per tutte e tre le tre mattine. Le iscrizioni sono aperte fino a lunedì 9 febbraio ed è possibile la partecipazione anche a singoli giorni.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] oppure 380 4614951 (dal lunedì al venerdì, ore 9:00-12:00 e il martedì anche dalle 14:00 alle 17:00).

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ATTIVITÀ

La prenotazione è consigliata entro il giovedì precedente la data dell’attività. Tutte le attività, a cura della Società Cooperativa Mondo Delfino, sono comprese nel costo del biglietto di ingresso e non è previsto alcun costo aggiuntivo per la partecipazione alle visite guidate o ai laboratori.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] oppure 380 4614951 (dal lunedì al venerdì, ore 9:00-12:00 e il martedì anche dalle 14:00 alle 17:00).