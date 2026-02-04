PordeNoir: quando il noir, l’8 febbraio, incontra la musica

PORDENONE – Un nuovo incontro speciale firmato PordeNoir anima il pomeriggio di domenica 8 febbraio 2026, alle ore 17.30, presso Summerwine, in Corso Garibaldi 45 a Pordenone.
Protagonista sarà Fulvio Luna Romero, autore del romanzo La Ghenga degli Storti, che dialogherà con il pubblico in un evento a cavallo tra parola e musica.
Il tema, “Un dialogo fra noir e musica”, accompagnerà i presenti in un percorso dove le atmosfere oscure e le sonorità del piano si intrecciano creando suggestioni originali.
Ad arricchire la serata ci sarà Alberto Marson al pianoforte, capace di donare alle parole del racconto una colonna sonora viva e avvolgente.
L’incontro, organizzato dall’Associazione Culturale PordeNoir, si conferma parte di un progetto che valorizza la contaminazione tra generi e linguaggi: il noir diventa esperienza, la musica ne amplifica l’immaginario.
Un appuntamento da non perdere per chi ama la narrativa d’autore e le emozioni in chiaroscuro.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: Facebook / PordeNoir.