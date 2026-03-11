Golfo, aerei cisterna e maxi cargo in azione ad Aviano

AVIANO – Inconsueto “spettacolo” oggi, mercoledì 11 marzo, sui cieli sopra Aviano. Per gran parte della giornata un aereo cisterna Boeing Kc-135 T Stratotanker ha sorvolato nel classico circuito cosiddetto a biscotto a 24mila piedi di altezza l’area da Aviano a Belluno rifornendo in volo una decina di aerei caccia F-16 di base ad Aviano partiti dallo scalo friulano.

L’aereo cisterna è arrivato poco dopo mezzogiorno dalla base aerea militare Usa di Mildenthal in Gran Bretagna e ha iniziato il suo lavoro di distribuzione di carburante ai caccia. In mattinata, poco dopo le 8, dalla base aerea di Delaware negli Usa è arrivato invece un aereo cargo Lockheed C-5 del 436 Airlift Wing. L’aereo è in grado di trasportare al suo interno 4/5 caccia F16 smontati. Analoghi velivoli sono partiti nei giorni scorsi per il Golfo arabico dove è in corso il conflitto Israeloamericano contro l’Iran. Il 436th Airlift Wing è un’unità attiva dell’aeronautica degli Stati Uniti, di stanza presso la base aeronautica di Dover, nel Delaware.

Il 436 AW è composto da gruppi operativi, di manutenzione, di supporto alla missione e medici, oltre a 12 divisioni e due distaccamenti e fornisce il 25% della capacità di trasporto aereo tra teatri della nazione, facilitando il movimento in tutto il mondo di merci e personale di grandi dimensioni in missioni di trasporto aereo programmate, con incarichi speciali, esercitazioni e di emergenza. Il 436 AW è l’unica dotata di C-5 Galaxy pronta al combattimento in grado di impiegare tattiche di lanci aerei e operazioni speciali a supporto del trasporto aereo mondiale e gestisce l’arrivo delle salme dei caduti americani nei vari teatri di guerra.

