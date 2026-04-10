Allo Spililand Summer Festival grande festa dedicata a musica e cultura anni ’80

SPILIMBERGO – Dopo l’annuncio del primo grande nome, quello del cantautore Rkomi, lo Spililand Summer Festival arricchisce il suo calendario con un evento dedicato a un decennio che ha fatto la storia della musica, della cultura dello stile mondiale: gli anni ’80. Venerdì 26 giugno, con inizio alle 21.00, sul palco dell’Area La Favorita di Spilimbergo, andrà in scena l’evento Gli anni ’80 – Il ritorno. I biglietti per lo spettacolo, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con ASD Spilibasket e Comune di Spilimbergo, sono in vendita sul circuito Ticketone a 15 Euro (più diritti di prevendita). Tutte le info su www.azalea.it.

Gli anni ’80 – Il Ritorno sarà una grande festa con Dj, vocalist, un corpo di ballo ed effetti speciali per un super format dedicato a questi ruggenti anni. Il pubblico potrà ballare e cantare, ripercorrendo tutte le tappe fondamentali di un decennio indimenticabile, con tutti i tormentoni musicali che hanno accompagnato quei “magici anni”. Uno spettacolo pensato e realizzato per tutte le persone che vogliono veramente divertirsi, tornando indietro nel tempo, accomunando giovani di ieri e, perché no, giovani di oggi, ricordando insieme i momenti di gioia e spensieratezza di quando tutto era più semplice.

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