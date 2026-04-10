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Nicoletta Sanzin: Concerto d’Arpa a Villa Correr Dolfin

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORCIA – La Scuola di Musica “Salvador Gandino” ospiterà nella sede di Villa Correr Dolfin, sabato 11 e domenica 12 aprile, una Masterclass di Arpa con la prof.ssa Nicoletta Sanzin, docente di arpa presso il Conservatorio G. Tartini di Trieste.
Una ventina di giovani musicisti, provenienti da diverse scuole di musica, sono coinvolti in un percorso di approfondimento e perfezionamento della tecnica e dell’interpretazione.

Sabato 11 Aprile, alle ore 20.30, la professoressa Nicoletta Sanzin si esibirà in un concerto dal titolo “Risonanze tra le note”: un’occasione unica per ascoltare i brani più celebri del repertorio arpistico, dal Settecento ad oggi. Un appuntamento davvero imperdibile non solo per gli appassionati di musica classica ma per chiunque voglia scoprire le sonorità di uno strumento ancora poco conosciuto. L’ingresso è libero.

Domenica 12 Aprile, alle ore 17.00, si terrà il concerto finale degli allievi, riuniti per l’occasione nella “Orchestra d’arpe Salvador Gandino”, seguito dalla consegna dei diplomi di partecipazione.

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