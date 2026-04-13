di anni 89
Ne danno il triste annuncio:
la figlia Franca, il genero Gianni, il nipote Andrea con Chiara,
il fratello Bruno, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 13 aprile
alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Murlis
ove il caro Adriano giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Zoppola.
Domenica alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Adriano Bincoletto . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo