Eurosporting, i Bnl entrano nel tabellone finale e il 16 arriva la Davis

CORDENONS – Grande settimana di tennis all’ Eurosporting Cordenons. Mentre le Pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia entrano nelle fasi calde, il Club si prepara a vivere una settimana storica che vedrà intrecciarsi grande agonismo, alta formazione tecnica e la celebrazione dei trionfi azzurri.

Il torneo di prequalificazione sta procedendo a ritmo serrato. Conclusi i tabelloni di terza sezione intermedie, l’attenzione si sposta ora sui tabelloni principali. Nel singolare maschile, cresce l’attesa per il debutto delle teste di serie e dei favoriti, tra cui la testa di serie numero 1 Matteo Del Zotto, l’idolo di casa Riccardo Bonadio e i talenti emergenti come Pietro Romeo Scomparin e Alessandro Ragazzi.

Nel femminile, la lotta per un posto al Foro Italico vede protagoniste le migliori racchette del circuito Open, tra cui la n. 10 d’Italia e testa di serie n. 1 Aurora Zantedeschi e la n. 2 Federica Di Sarra, pronte a darsi battaglia sulla terra rossa di Cordenons.

Gli incontri di questi giorni determineranno chi potrà continuare a sognare i campi di Roma. Molti i tennisti friulani ancora in tabellone, nel maschile Valvasori Pierandrea, Comuzzi Michele, Poles Jacopo e nel femminile Tognon, Cacciato, Ferraris e Iosio.

In programma da mercoledì la discesa in campo dei 2.4, per giovedì i 2.3 e nella fase finale, da venerdì a domenica, tutte le teste di serie.

MERCOLEDÌ 15 APRILE: AL VIA IL CORSO DI AGGIORNAMENTO FITP. Oltre al tennis giocato, l’Eurosporting diventa centro di eccellenza didattica. Da mercoledì 15 aprile, inizierà ufficialmente il corso di aggiornamento tecnico che vedrà la partecipazione di circa 250 professionisti tra maestri/istruttori di tennis e padel, preparatori fisici, tecnici e mental coach della FITP. Le lezioni, curate dall’Istituto Superiore di Formazione

“Roberto Lombardi”, si protrarranno fino al 19 aprile, portando a Cordenons le più moderne metodologie di insegnamento della FITP.

GIOVEDÌ 16 APRILE: IL “TROPHY TOUR” FA TAPPA A CORDENONS. Il momento più emozionante per appassionati e giovani allievi sarà giovedì 16 aprile, quando faranno il loro ingresso ufficiale all’Eurosporting la leggendaria Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. I due trofei, simboli del primato mondiale delle nazionali italiane maschile e femminile, saranno esposti dal 16 al 17 aprile presso l’Eurosporting e sabato 18 aprile presso il Centro Culturale Aldo Moro, per consentire al pubblico e ai ragazzi delle scuole tennis di ammirarli da vicino e scattare una foto ricordo. Un evento unico che celebra il momento d’oro del tennis italiano, ispirando le nuove generazioni nel segno di Sinner e Paolini.