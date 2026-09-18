Intervista a Mauro Danelli, storico libraio pordenonese, racconta 48 anni tra libri, clienti, lavoro di squadra e nuovi studi

PORDENONE – Ci sono attività che, più che semplici negozi, diventano nel tempo luoghi della città. Luoghi in cui si entra per comprare un libro e si finisce per parlare di storia, di politica, di scuola, di vita. E ci sono persone che, dietro quel bancone, diventano per generazioni un punto di riferimento. Dopo 48 anni, per Mauro Danelli è arrivato il momento di passare il testimone.

Non ama però parlare di una fine. Preferisce pensare alla chiusura di un ciclo e all’apertura di un altro. Perché, anche se il distacco dai clienti e dai colleghi non è semplice, c’è una cosa che rende questo passaggio meno doloroso: il nome della libreria resta, così come resta il lavoro dei nove colleghi che ne hanno condiviso la storia. Ora, per Danelli, si apre un tempo diverso, fatto di studi, ricerca, viaggi e, forse, di qualche meritato riposo.

Mauro, si dice che per ogni cosa ci sia un inizio e una fine. Per lei, però, sembra più corretto parlare di un passaggio.

«Sì, più che una fine direi che si è chiuso un ciclo e se ne riapre un altro. Chiaramente, per noi che ce ne andiamo è un momento un po’ difficile. Nel mio caso sono 48 anni, e comunque sono tanti anche gli anni degli altri. Soprattutto pesa il pensiero di non avere più il rapporto quotidiano con il cliente.

Ci sono persone che hai visto per decenni, con le quali ti sei confrontato, hai parlato, discusso, condiviso qualcosa. Persone che puntualmente ritornavano. Adesso pensare di non vederle praticamente più, se non casualmente, non è un pensiero facile. Però, prima o poi, ci si doveva arrivare. Ci siamo arrivati e io spero che sia avvenuto nel modo migliore. Saranno comunque i fatti, con il tempo, a confermarlo».

C’è però un elemento che considera particolarmente importante in questo passaggio.

«Aver conservato il nome e, soprattutto, aver conservato i nove colleghi che lavorano. Questo per me è fondamentale. Significa non soltanto mantenere una continuità, ma anche difendere delle posizioni lavorative che, altrimenti, avrebbero potuto creare dei problemi. In questi anni la libreria non è stata soltanto il mio lavoro. È stata un’esperienza collettiva. E quindi sapere che le persone con cui hai lavorato possono continuare il loro percorso è una cosa molto importante».

E adesso cosa farà Mauro Danelli? Come immagina il suo futuro?

«Dipende dalla voglia e dalle energie che avrò. Vorrei dedicarmi soprattutto ad alcuni studi personali che da tempo mi interessano. Ci sono tre temi, in particolare, che vorrei approfondire: il Risorgimento e il post-Risorgimento, gli anni Settanta e poi lo studio della conduzione dei gruppi.

Quest’ultimo tema sembra avere un legame molto forte anche con la sua esperienza alla guida della libreria.

«Io lo chiamo, un po’ scherzosamente, uno chef, ma è soprattutto un’idea di conduzione che ho cercato di applicare anche alla libreria. Mi interessa una conduzione di tipo democratico, nella quale non esista un leader vero e proprio, ma una persona che svolga una funzione di coordinamento sulla base di un prestigio che deve essere conquistato quotidianamente. E soprattutto una persona che, in qualsiasi momento, possa essere sostituita da un’altra se i suoi colleghi lo ritengono necessario.

È un’idea che mi interessa molto e che vorrei studiare per capire come possa funzionare davvero, quali siano le sue condizioni, i suoi limiti e le sue caratteristiche».

Da dove nasce questo interesse?

«Nasce anche dall’esperienza concreta. Vorrei capire meglio come funzionano i gruppi, partendo persino dalle tribù, quindi da quella che potremmo definire una condizione prestatuale: che cosa succede prima che nasca un ordine statuale?

E poi, di conseguenza, capire come funzionano quei gruppi che cercano di portare avanti una filosofia di questo tipo. Penso soprattutto ai gruppi volontari. Perché, nella mia esperienza, ho visto che ci sono delle difficoltà. Ed è proprio questo che mi incuriosisce: vorrei approfondire queste problematiche e cercare di capire perché certi meccanismi funzionano e altri invece si inceppano».

Dunque, dopo quasi mezzo secolo dietro un bancone, il suo prossimo lavoro sarà sui libri, ma in una forma completamente diversa. «Continuerò a stare vicino ai libri, ma con un rapporto diverso. Non più necessariamente quello del libraio, ma quello di chi studia, cerca, mette insieme le cose e prova a capire. E poi, naturalmente, bisognerà anche riposarsi un po’. Abbiamo una nipote a Parigi, quindi si va a Parigi. E cerchiamo di prenderci anche un po’ di tempo per noi, perché in questi 48 anni i ritmi sono stati quelli che sono stati».

Quasi mezzo secolo di lavoro: forse anche il diritto di rallentare un po’.

«Direi proprio di sì. Poi vedremo quanta voglia avrò di fermarmi davvero. Ma intanto Parigi è un buon punto di partenza».

Lorenzo Cardin