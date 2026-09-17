Pordenonelegge, ben 105 eventi venerdí 18 settembre

PORDENONE – In arrivo ben 105 eventi per la terza giornata di pordenonelegge, Festa del libro e della libertà, venerdì 18 settembre: uno “slalom” entusiasmante fra incontri letterari, approfondimenti saggistici e dibattiti legati all’attualità geopolitica e sociale, fra le sedi cittadine e i palcoscenici del territorio.

Anche venerdì, molte le anteprime editoriali: spicca la prima presentazione del nuovo romanzo dello scrittore statunitense Premio Pulitzer Andrew Sean Greer, che presenterà per la prima volta in Italia Villa Coco. Ambientato alla fine degli anni Novanta tra le colline toscane, il plot si articola come una commedia di formazione intorno ai temi dell’arte e della memoria (Spazio Banca 360 FVG, Piazza della Motta – ore 21.00).

Nella stessa location, qualche ora prima, spazio alla prima presentazione nazionale del saggio del teologo domenicano francese Sylvain Detoc, Dio è una festa. Scoprire la gioia cristiana, un volume che analizzerà le radici dell’ottimismo spirituale attraverso il dialogo con il responsabile editoriale LEV Lorenzo Fazzini (Spazio Banca 360 FVG, Piazza della Motta – ore 17.00). Prosegue il percorso di incontri dello scrittore francese Thomas Schlesser, a partire dalle pagine del suo ultimo romanzo Il gatto del giardiniere: alle 15 sarà alla Libreria della Poesia in dialogo con Gian Mario Villalta, alle 18 nella Sala Ridotto del Teatro Verdi per una lectio sul tema Viaggio in versi (Teatro Verdi, Ridotto – ore 12.00). Sul fronte della narrativa, il giornalista Andrea Vianello racconterà il nuovo romanzo, I figli si baciano di notte, pagine legate ai rapporti familiari e a sentimenti universali: dolore, memoria, speranza.

Con lui dialogheranno l’autore Luigi Nacci e il giornalista Bruno Ruffolo (ore 21, Auditorium della Regione). Sempre in anteprima: il giornalista culturale Eugenio Giannetta porterà al festival Corpo libero, un lavoro che indaga i disturbi del comportamento alimentare declinati al maschile: l’anoressia, la bulimia e altre criticità, raccontate dal punto di vista degli uomini, un tema spesso segnato da stigma e silenzio (Confindustria Alto Adriatico – ore 15.30). Andrea Maggi, il “prof” della tv nazionale, a pordenonelegge presenta in anteprima Io sono nessuno, un romanzo di formazione intenso e profondo che trasforma l’Odissea in uno specchio della crescita adolescenziale (venerdì 18 settembre ore 16.00 Capitol).

L’esperto di innovazione Stefano Quintarelli converserà con Ferruccio de Bortoli dei temi legati al nuovo saggio La bolla dell’IA. Tecnologia, euforia e realtà (Spazio Banca 360, ore 21) e nell’ambito di pordenonelegge Junior l’ex magistrato Gherardo Colombo, il docente Fabio Caon e la coautrice Tiziana Spadon presenteranno Siamo pari. Allenarsi alla parità per educarsi contro la violenza di genere (Capitol – ore 09.00). Il quadro delle anteprime si chiude con il lancio della 4^ edizione del Piccolo dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi: un glossario di 165 parole raccontate da quasi duemila 11-13enni di tutta Italia: la pubblicazione è curata da Fondazione Pordenonelegge.it con Fondazione Treccani Cultura, per la supervisione del linguista Giuseppe Antonelli (Spazio Gabelli, Scuole Gabelli – ore 11.30).

Fra le novità editoriali in catalogo, il fisico Guido Tonelli presenterà il saggio Quel caos grandioso chiamato universo, un viaggio che si snoda attraverso secoli di scoperte scientifiche (Spazio IZC Costruzioni Largo San Giorgio – ore 21.00). La scrittrice Emanuela Canepa presenterà Amalia, l’obliqua, dedicato alla figura anticonformista della poetessa Amalia Guglielminetti (ore 11, Confindustria Alto Adriatico) mentre il giornalista Antonio Caiazza presenterà una riedizione aggiornata del saggio-inchiesta Una storia scomoda, che ricostruisce la guerra segreta e il boicottaggio politico subito dal film con Marcello Mastroianni dedicato agli italiani in Albania negli anni del fascismo (Auditorium Largo San Giorgio – ore 17.30).

Il programma vedrà il contributo di diversi osservatori internazionali e saggisti. Lo scienziato e geologo francese Alain Gachet illustrerà l’applicazione dei sistemi di rilevamento idrico satellitare per l’individuazione di fonti d’acqua potabile in aree desertiche o colpite da conflitti (Palazzo Montereale Mantica – ore 18.30). L’autore e dissidente cinese Liao Yiwu offrirà una testimonianza civile legata alla memoria storica e alla tutela dei diritti umani (Convento di San Francesco – ore 21.00). Lo scrittore turco-curdo Burhan Sonmez, già presidente di PEN International e Premio Hemingway 2026, affronterà i temi della censura e delle identità negate nella scrittura contemporanea (Teatro Verdi, Ridotto – ore 19.00).

L’approfondimento istituzionale vedrà l’ex Presidente della Camera Pier Ferdinando Casini ripercorrere i passaggi storici tra Prima e Seconda Repubblica attraverso la lente dell’attualità democratica (Arena Europa – ore 19.00). La giornalista Francesca Barra tratterà i temi dei diritti civili e della violenza di genere nei risvolti di cronaca (Spazio Banca 360 FVG, Piazza della Motta – ore 19.00), e il politologo Vittorio Emanuele Parsi traccerà un quadro analitico dei correnti scenari di crisi internazionale e sicurezza globale (Arena Europa – ore 21.00).

L’artista e saggista afghana Moshtari Hilal presenterà il volume Bruttezza, una disamina culturale sul corpo e sui canoni estetici convenzionali (Dissensio Arena – ore 17.00). Per la narrativa italiana, Daniele Mencarelli si confronterà con il pubblico sulle fragilità giovanili e sulla ricerca di senso, muovendo dalle pagine della sua ultima opera (Convento di San Francesco – ore 18.30). Lo scrittore Andrea Vitali proporrà un nuovo affresco di provincia centrato su intrighi quotidiani e dinamiche comunitarie (Spazio IZC Costruzioni Largo San Giorgio – ore 17.30).

La psicoterapeuta e autrice Stefania Andreoli focalizzerà sul benessere emotivo e sulle sfide relazionali nel contesto sociale moderno (Teatro Verdi – ore 18.30), mentre Francesca Giannone presenterà la nuova saga familiare incentrata sulle scelte femminili e sul legame con il territorio (Teatro Verdi – ore 21.00). E Michele Emiliano, a lungo Presidente della Regione Puglia, presenterà il suo romanzo L’alba di San Nicola, in dialogo con la giornalista Maddalena Rebecca. Sempre domani, Viola Ardone interverrà con Il treno dei bambini, trasformando una pagina di storia dimenticata in una storia universale di distanza e appartenenza (ore 9.30, Spazio IZC Costruzioni Largo San Giorgio).

La scrittrice Chiara Carminati dialogherà con studenti e docenti sulla funzione della parola poetica nei percorsi formativi (Spazio Gabelli, Scuole Gabelli – ore 09.00). Lo psicoterapeuta Alberto Pellai offrirà spunti educativi rivolti al rapporto con l’universo adolescenziale (Teatro Verdi – ore 10.30), mentre lo scrittore Matteo Bussola analizzerà le relazioni e i mutamenti emotivi dell’infanzia contemporanea (Palazzo Badini – ore 19.00).

Bruno Gambarotta curerà una ricostruzione ironica della storia del costume e della cultura italiana (PalaFumetto, Parco Galvani – ore 17.30), e il giornalista Michele Smargiassi interverrà a Casa Zanussi per raccontare la “Wunderkammer di Guido Cecere” (Auditorium Casa Zanussi, ore 18). Il saggista Antonio Caprarica approfondirà le vicende storiche della corona inglese (Spazio IZC Costruzioni Largo San Giorgio – ore 12.00), mentre il filosofo politico Carlo Galli terrà una lezione sui concetti di sovranità e autorità nella transizione globale (Auditorium Largo San Giorgio – ore 17.30).

I saggisti Chicco Testa e Claudio Velardi analizzeranno l’evoluzione della sinistra italiana a partire dal loro recente epistolario (Arena Europa – ore 12.00). Il giornalista Carlo Verdelli coordinerà una riflessione sulla libertà d’informazione e sul ruolo del giornalismo civile (Piazza della Motta – ore 11.30). La sezione poesia vedrà i poeti Franco Buffoni e Stefano Dal Bianco ripercorrere cinquant’anni di ricerca lirica e metrica (Auditorium Istituto Vendramini – ore 17.00).

La cronista Annalisa Camilli esaminerà la gestione delle rotte migratorie e la tenuta dei confini europei (Spazio Gabelli – ore 16.30), mentre Giorgio Rosso Cicogna tratterà i modelli di sviluppo industriale a fronte della scarsità di risorse operative (Palazzo Montereale Mantica – ore 16.30). L’astrofisico Giovanni Covone illustrerà lo stato della ricerca sui mondi esopianetari abitabili (PalaFumetto, Parco Galvani – ore 11.30), e lo storico Guido Crainz proporrà una ricostruzione delle vicende civili e politiche del secondo dopoguerra in Italia (Auditorium della Regione – ore 11.30).

L’antropologo Marino Niola relazionerà sui comportamenti alimentari intesi come espressione identitaria delle civiltà (Auditorium Istituto Vendramini – ore 18.30). Per la sezione sport, gli ex sciatori Kristian Ghedina e Ninna Quario racconteranno i valori formativi e agonistici delle discipline invernali (PalaFumetto, Parco Galvani – ore 19.00), mentre i nuotatori olimpici Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo dialogheranno sul binomio tra sport professionistico e percorsi di studio universitari (Teatro Verdi – ore 15.30).

Chiude il quadro degli incontri sul territorio il sodalizio artistico formato da Silvia Vecchini e Sualzo, che presenterà le nuove graphic novel incentrate sulla crescita emotiva dei ragazzi (Capitol – ore 11.30). Daria Bignardi sposterà la riflessione nel Fuoricittà per presentare il volume Nostra solitudine, un’indagine tra reportage e racconto intimo sull’isolamento collettivo, in dialogo con la giornalista Anna Longo (Sesto al Reghena, Piazza Castello – ore 21.00), mentre Luca Mastrantonio converserà con Fabio Pedone e Francesco Napoli de La poesia e la città, Milano porto di mare / Napoli mille colori, un confronto metrico e visivo sulle fisionomie e le parole delle città (Auditorium Largo San Giorgio – ore 11.00).