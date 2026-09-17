Emanuele Loperfido (FdI) “Trilaterale Ita-Slo-Cro storico per Pordenone“

PORDENONE – Sarà storico per Pordenone poter ospitare – martedì a Villa Cattaneo – il trilaterale tra i ministri dell’Interno di Italia, Slovenia e Croazia, alla presenza anche del ministro Luca Ciriani, che ringraziamo per aver lavorato e contribuito all’individuazione della sede. Un appuntamento motivo di grande orgoglio e prestigio per la nostra città, da condividere con tutta la comunità e il territorio.

Non siamo di fronte a una scelta casuale o a un riconoscimento a spot, ma a una certificazione nazionale e internazionale dell’attenzione che le nostre amministrazioni hanno sempre dedicato alla gestione della sicurezza e alla tutela della legalità, con Pordenone da anni ai vertici delle classifiche sulla sicurezza in Italia. Temi che, pur nella loro complessità, sono sempre stati affrontati con consapevolezza e sensibilità, promuovendo un approccio sistemico, d’intesa fra tutti gli enti preposti e grazie al lavoro incessante delle forze dell’ordine.

La presenza a Pordenone del ministro Matteo Piantedosi e dei suoi omologhi sloveno e croato conferma inoltre la centralità strategica del nostro territorio, provinciale e regionale: un ponte naturale verso i Balcani e un fulcro dell’Europa che verrà. Parliamo di Paesi che hanno già saputo fare della cooperazione uno strumento concreto di sicurezza, sperimentando e rafforzando soluzioni di controllo come le pattuglie miste e il coordinamento transfrontaliero tra le forze di polizia, contribuendo – con effetto il calo drastico degli arrivi – al contrasto dell’immigrazione irregolare lungo la rotta balcanica e delle attività criminali ad essa connesse.

Che questo confronto prosegua oggi a Pordenone attribuisce alla nostra città un ruolo e un significato che vanno ben oltre i suoi confini.

On. Emanuele Loperfido

Segretario Commissione Esteri della Camera

Presidente Fratelli d’Italia Pordenone