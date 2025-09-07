Lutto nel mondo della scuola: è morto il professor Angelo Luminoso

PORDENONE – E’ morto a 102 anni il professor Angelo Luminoso, una delle massime esoressioni del mondo scolastico del territorio.

Nato a Licata nel 1922, ha conseguito la laurea in lettere classiche che gli ha permesso di iniziare una lunga carriera nel mondo scolastico.

Il Sindaco di Pordenone esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di una figura che ha rappresentato un punto di riferimento prezioso per la comunità.

«Nel 2013 – ricorda il Sindaco – ho avuto l’onore di condividere con lui il cinquantesimo anniversario dell’istituzione della scuola media unica ad Azzano Decimo. Da quel momento, Angelo è stato per me non solo un interlocutore autorevole e competente, ma soprattutto un amico sincero e un consigliere leale.

Ho avuto la fortuna di potermi confrontare con lui su tanti temi, in particolare quelli culturali, che tanto gli stavano a cuore. La sua passione, la sua visione e la sua umanità hanno lasciato un segno profondo.

Oggi Pordenone perde un amico, una voce importante e una presenza che non sarà dimenticata. La città tutta gli deve riconoscenza e memoria.»

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale si stringono con affetto e vicinanza alla famiglia di Angelo Luminoso in questo momento di dolore e si unisce al cordoglio anche la redazione di pordenoneoggi.