di anni 84
Ne danno il triste annuncio: il figlio Valentino,
la sorella, il fratello, le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno domani Mercoledì 1° Aprile alle ore 15.00
nella chiesa Parrocchiale di Cecchini, giungendo
dalla casa per anziani “Casa Lucia”di Pasiano.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Cecchini.
Questa sera alle ore 19:30 in chiesa, verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia ringrazia sin d’ora,
quanti vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giovacchino Rosalen Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo