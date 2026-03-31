Comune, Consorzio Pordenone Turismo e Federalberghi uniti per rilancio turistico territorio

PORDENONE – L’Amministrazione comunale di Pordenone, il Consorzio Pordenone Turismo e Federalberghi insieme per trasformare il titolo di Capitale italiana della Cultura 2027 in una concreta opportunità di sviluppo per il turismo e la ricettività del territorio pordenonese. È questo il messaggio che emerge dall’incontro svoltosi presso gli uffici comunali tra Alberto Parigi, Assessore al Turismo e alle Politiche Culturali del Comune di Pordenone, Giovanna Santin, Presidente del Consorzio Pordenone Turismo e Gianpiero Zanolin, Presidente di Federalberghi.

L’Assessore Alberto Parigi: “Pordenone Turismo e Federalberghi sono partner fondamentali per Pordenone Capitale italiana della Cultura e desidero ringraziarli per l’impegno e la collaborazione che stanno dimostrando. Il loro contributo sarà prezioso per valorizzare la dimensione turistica di questo importante appuntamento per la città e per il territorio.”

Al centro dell’incontro le grandi opportunità che il prestigioso riconoscimento rappresenta per l’intero sistema turistico locale e la necessità di costruire un sistema di progettazione condivisa in vista del 2027, capace di coinvolgere tutti i soggetti della filiera turistica e ricettiva.

Il Consorzio Pordenone Turismo, in collaborazione con PromoTurismoFVG, sarà presente nelle principali fiere nazionali e internazionali del settore: dalla Vienna Ferien Messe alla BIT di Milano, dal TTG di Rimini a tappe in città importanti come Bologna, Verona, Palermo e Colonia.

Un’attenzione particolare è riservata a Monaco di Baviera, dove è in programma una tappa dedicata espressamente a Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

Verranno inoltre organizzati diversi educational tour rivolti a operatori turistici italiani ed esteri, per promuovere il territorio con particolare accento sul ruolo di Pordenone come Capitale della Cultura. Si tratta di operazioni promozionali già sperimentate con successo in passato che hanno dimostrato un impatto positivo soprattutto sul lungo periodo.

Tra le idee emerse per l’anno di Capitale spicca la proposta di co-progettare il “quartier generale” dedicato a Capitale strutturandolo non solo per offrire informazioni ai visitatori, ma come vero e proprio punto di riferimento dove trovare gadget, prodotti tipici del territorio e materiale promozionale legato alla Capitale italiana della Cultura, un luogo capace di diventare un’esperienza di accoglienza autentica e identitaria.

Centrale anche il tema della ricettività provinciale, con il coinvolgimento attivo dei Comuni del territorio, una priorità dell’Amministrazione nonché obiettivo di uno dei progetti inseriti nel Dossier di candidatura.