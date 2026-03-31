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Lupo Alberto – L’Eroica Fifa blu, la mostra al Palazzo del Fumetto coinvolge i negozi in città

Pordenone
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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Lupo Alberto conquista il centro di Pordenone! Il famoso personaggio dei fumetti nato dalla creatività di Silver e protagonista della mostra L’Eroica Fifa Blu al Palazzo del Fumetto è ora anche il volto di un’iniziativa cittadina che coinvolge i commercianti locali.

Passeggiando per le vie del centro è infatti possibile imbattersi nelle locandine della mostra esposte nelle vetrine dei negozi aderenti. Un colpo d’occhio colorato e coinvolgente, capace di creare un legame diretto tra il tessuto commerciale cittadino e il Palazzo del Fumetto.

L’iniziativa contribuisce inoltre ad accogliere i visitatori, sempre più numerosi anche grazie all’attrattività di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027, offrendo loro l’occasione di scoprire l’eccellenza culturale dedicata alla Nona Arte, che ha sede a due passi dal cuore di Pordenone.

La mostra sarà visitabile fino al 3 maggio, con aperture straordinarie previste anche durante le festività pasquali (il Palazzo del Fumetto è infatti aperto anche la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta dalle 10.00 alle 19.00, orario continuato).


La campagna nelle vetrine proseguirà per tutta la durata dell’esposizione, rafforzando il legame tra il Palazzo del Fumetto e il commercio pordenonese, con l’obiettivo di sviluppare ulteriori iniziative anche in futuro.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Confcommercio Pordenone e l’associazione Sviluppo e Territorio.


Negozi aderenti:
Libreria Giunti, Gioielleria Biscontin, Hotel Santin, Vecia Osteria del Moro, Capello Centro Vista, 0434Cafè, Helix, Doina Tea Room, Farout, Cappelletto, Vert, Billox, Alberto Genesi Arte, Libreria Al Segno, L’Aquilone.

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