di anni 91
Ne danno il triste annuncio
i figli Regina e Lorenzo, la nuora Emanuela,
i nipoti Michele con Romina, Roberto, Paola con David e Nicolò,
i pronipoti Riccardo, Leonardo e Mathias,
la cara Elena ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 27 marzo alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
la cara Elda giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato giovedì 26 marzo
alle ore 19.15, in chiesa.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Gruaro.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Elda Bortolussi . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo