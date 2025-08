Pordenonelegge 2025, le anteprime: da Ardone, a Poretti e Calabresi

PORDENONE – amoleggere è la dichiarazione d’amore di pordenonelegge 2025 per i libri, al tempo stesso una esortazione a farsi coinvolgere dalla lettura per interpretare innanzitutto il nostro tempo e il mondo intorno a noi. In dono al suo pubblico, dal 17 al 21 settembre in 50 sedi del festival fra Pordenone e il Friuli Venezia Giulia, pordenonelegge consegnerà 55 anteprime dei libri di autrici e autori internazionali, nell’arco di 5 intense giornate ricche di 397 incontri ed eventi. Opere che per la prima volta verranno raccontate alla Festa del libro e della libertà.

La 26^ edizione di pordenonelegge, Festa del libro e della libertà, è come sempre promossa dalla Fondazione Pordenonelegge.it, presieduta da Michelangelo Agrusti, ed è a cura di Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet, per il coordinamento della direttrice della Fondazione Michela Zin.

LE ANTEPRIME INTERNAZIONALI

Lo sguardo internazionale è da sempre tratto portante di pordenonelegge: ecco le anteprime di autori di riferimento della scena internazionale, come l’egiziano Ala Al-Aswani che giovedì 18 settembre al festival porta la sua ultima fatica narrativa, Ad Alessandria gli alberi camminano, in uscita il 16 settembre per Feltrinelli. Un romanzo per raccontare gli “alessandrini”, figli di una città in cui hanno regnato “la tolleranza, l’affetto e l’umanità” e che va cambiando, giorno dopo giorno, via via che il presidente Nasser abbandona la primitiva vocazione socialista per instaurare un regime dittatoriale.

Nel segno del romanzo, eppure strettamente legata al tempo che viviamo anche l’anteprima dell’ucraino Oleksii (Aleksej) Nikitin, il romanzo Di fronte al fuoco che Voland pubblica dal 19 settembre. L’autore, che domenica 21 settembre sarà al festival con visto speciale, nella saga familiare dedicata alla figura leggendaria del campione di pugilato ebreo-ucraino Il’ja Gol’dinov – e alle sue vicissitudini dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale – restituisce una storia vera, ricostruita sulla base di documenti dei servizi segreti ucraini desecretati dopo il 2011, e racconta un paese da sempre crocevia di culture e di etnie, oggi al centro del conflitto che sconvolge l’Europa e il mondo.

Dalla Francia a pordenonelegge si presenteranno in anteprima tre autori: Paul Richardot, con le “madaleine” olfattive di Fragrancia, in uscita il 16 settembre per Garzanti; Olivier Guez che in Mesopotamia, per La nave di Teseo racconta la storia della avventuriera, archeologa, scrittrice e diplomatica Gertrude Bell, una spia in grado di parlare fluentemente arabo e persiano; e Julia Deck, di cui Adelphi pubblica Ann d’Inghilterra, una storia scandita da romanzi, film e canzoni, che attraversa l’Europa, la Nouvelle Vague, gli swinging-sixties, la deliziosa volgarità degli anni Ottanta, il grigiore degli anni Novanta.

Il grande autore gallese William Wall arriva a pordenonelegge con il suo splendido romanzo generazionale, L’albero della libertà (Aboca), e dalla Spagna arriveranno il romanziere Augustin Martinez con La cacciatrice di ereditá, un’anteprima Salani, ritratto di coppia dalle vite avventurose; il celebre fumettista Paco Roca, in anteprima per Tunue con L’inverno del disegnatore, dove ricostruisce il tentativo di mantenere la libertà creativa con disegni e parole nel pieno della dittatura franchista; e la scrittrice Carole Martinez con Dormi il tuo sonno animale, in uscita per e/o, una sorta di ‘ecofantasy’ dove gli spiriti della natura sembrano voler comunicare con l’umanità attraverso i sogni dei piccoli. E lo scrittore croato Robert Perišić, con il suo La gatta alla fine del mondo, grande successo internazionale pubblicato in Italia da Bottega Errante Edizioni – inserito fra i migliori libri 2024 dal Wall Street Journal – trova il modo di reincarnare un mito del presente: quello di Issa, la prima città sull’Adriatico.

NARRATIVA E SAGGISTICA ITALIANA IN ANTEPRIMA

Sul versante della narrativa e saggistica nazionale, pordenonelegge sfoglierà alcune delle anteprime più attese: domenica 21 settembre Viola Ardone presenta il suo nuovo romanzo Tanta ancora Vita, in uscita per Einaudi Stile Libero il 23 settembre.

L’intensa storia di due madri e di un bambino che fugge dall’Ucraina appena invasa, un canto a tre voci capace di scardinare la solitudine e ricomporre la speranza. Anche da Michela Marzano arriva un romanzo intriso di presente, intimo e insieme corale: Qualcosa che brilla, in uscita per Rizzoli il 16 settembre, racconta a cuore aperto gli adolescenti di oggi attraverso la voce di chi cura con la parola, addentrandosi con passione nelle loro storie. A proposito di adolescenti, Alberto Pellai e Barbara Tamburini in anteprima presentano Esci da quella stanza.

Come e perché riportare i nostri figli nel mondo, in uscita per Mondadori: sollecitando i genitori, gli insegnanti e gli adulti ad arginare la pervasività con cui il digitale e lo smartphone aggrediscono la vita dei giovani. E Fondazione Pordenonelegge, in tandem con Treccani, è anche editore di riferimento del Piccolo Dizionario (immaginario) delle ragazze e dei ragazzi, un atlante affettivo della Generazione Alpha a cura di Valentina Gasparet con Gian Mario Villalta, e con la supervisione di Giuseppe Antonelli. Per raccontare il mondo degli adolescenti 11-14enni, dalla A di “Amicizia”, alla Z di “Zaino”.

Ripercorre invece i decenni bui della storia criminale americana uno scrittore e podcaster-cult, Stefano Nazzi:il suo Predatori. I serial killer che hanno segnato l’America pubblicato da Mondadori ci porterà nelle menti di alcuni dei più spaventosi serial killer.

Di altro segno le storie che racconterà Mario Calabresi con Alzarsi all’alba. Storie di chi ha costruito la propria vita un passo dopo l’altro, sempre per Mondadori: un mosaico di vite che meritano di essere viste e riconosciute per apprezzare, nell’epoca del tutto e subito, il valore del tempo, della pazienza e della costanza, quando la fatica non è una scelta di vita ma un gesto estremo d’amore. E lo psichiatra Vittorino Andreoli con Ciascun uomo può cambiare, in uscita per Solferino, accompagna il lettore attraverso una meditazione mattutina sui 14 principi che disegnano l’umanesimo, e una lettura serale che per incontrare i personaggi che hanno costruito la nostra civiltà.

Schiude una riflessione immanente anche il nuovo romanzo di un’artista prediletto dal grande pubblico, Giacomo Poretti: il suo La fregatura di avere un’anima, in uscita per Baldini + Castoldi, è un romanzo surreale, poetico e divertente, che indaga millenni di civiltà e vita spirituale, di biologia e dimensione trascendentale, alla ricerca del più ineffabili tra gli organi che compongono l’essere umano. Con Tutto il mio folle amore, pubblicato da Garzanti, Francesco Carofiglio regala una grande storia di coraggio, amicizia e amore, sullo sfondo di Radio Bari e della sua voce di speranza e resistenza, negli anni del secondo conflitto mondiale. In anteprima a pordenonelegge, ancora: L’insalvabile, il nuovo romanzo di Fulvio Ervas edito Marsilio, protagonista una straordinaria investigatrice tra Mestre e Venezia. Elogio della vita ordinaria, di Filippo La Porta, edito Il Saggiatore: un cammino controcorrente, un inno alla vita ordinaria, un invito a sottrarsi all’obbligo della straordinarietà; La regola del silenzio, esordio nel romanzo di Oscar Farinetti, pubblicato da Bompiani: al centro della scena un protagonista straordinario che trasforma la nostalgia di un passato che non può tornare in nuova energia per dare vita a un tempo tutto nuovo.

Al festival torna con la sua anteprima anche Marianna Corona: Rifugi per un tempo sospeso, pubblicato da Rizzoli Illustrati, in 31 brevi racconti non sequenziali intreccia la vita dell’autrice con la natura montana, specchio di emozioni e ricordi.

Due libri scandiscono anniversari importanti che il 2025 porta con sé: Supertondelli di Enrico Brizzi, in uscita per Haper Collins, segna i 70 anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli (14 settembre), raccontando le contraddizioni e le passioni di un uomo che attraverso romanzi come Altri Libertini e Camere Separate ha sconvolto i canoni del­la narrativa italiana, sfidando le convenzioni sociali e culturali del suo tempo. E Romanzo di famiglia, pubblicato da Ponte alle Grazie, offre una preziosa riedizione della “saga” dei Pasolini estratta dai quaderni di Susanna Colussi, madre del grande poeta autore e regista. In vista dei 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, il volume, prefatto da Graziella Chiarcossi, restituisce un testamento affettivo e nella storia dei contadini di Casarsa della Delizia intreccia storie familiari e vicende storiche dall’epoca napoleonica, sino ai primi decenni del Novecento.

Tre anteprime sono strettamente legate all’Intelligenza Artificiale, percorso portante di pordenonelegge 2025: La fortezza automatica. Se l’IA decide chi può varcare i confini, di Fabio Chiusi, edito Bollati Boringhieri, analizza il controllo digitale dei confini usato come esperimento per il controllo digitale delle società. Una visione antidemocratica, discriminatoria e demagogica della mobilità umana per giustificare l’utilizzo di sistemi AI in tutto il mondo. Sempre per Bollati Boringhieri Davide Sisto presenta Vivere per sempre. L’Aldilà ai tempi di ChatGPT: parlare col caro estinto attraverso AI è diventato popolare e le nuove tecnologie rendono sempre più complessa l’elaborazione del lutto e la nostra relazione con la morte. Mariarosaria Taddeo, in uscita per Raffaello Cortina con Codice di guerra, offre un’analisi, applicabile e sistematica, delle criticità che sorgono con l’uso dell’IA nella difesa, offrendo raccomandazioni pratiche per decisori politici e operatori.

Ragione e sentimento, scienza e umanesimo si saldano invece nel primo romanzo di Giorgio Vallortigara, Desiderare, in uscita per Marsilio: istinto e immaginazione, etologia e letteratura convivono per raccontare l’imperfezione e l’importanza dei nostri istinti. Mentre Alessandro Zaccuri con il romanzo Le ombre sempre di Marsilio, torna a raccontare i tentacoli della mafia ai bordi della Svizzera.

Fra le anteprime 2025, ancora: esce per Bottega Errante Edizioni Inabili alla morte, la firmano Paolo Di Paolo e Goran Vojnović: il volume raccoglie i testi dell’omonima trilogia di spettacoli prodotti da Mittelfest e SNG Nova Gorica. Con Laboratorio Pordenone (Italo Svevo Edizioni) lo scrittore e saggista Giuseppe Lupo, vincitore del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia Il racconto dei luoghi e del tempo 2025, racconta l’evoluzione socio-economica di una città, nel 2027 Capitale italiana della cultura, dove il mondo dell’impresa si fa promotore di azioni legate alla cultura.

La storia del giovanissimo Cesare, che ha lottato fino alla fine contro la neurofibromatosi e l’amore incondizionato che ha unito la sua famiglia saranno ripercorsi dalla madre, Valentina Mastroianni, nel libro È stata tutta vita, in uscita per De Agostini. Mentre Franco Berrino con Il nemico invisibile pubblicato da Solferino propone un ideale vademecum di resistenza alimentare a vantaggio della nostra salute, ma anche del gusto di mangiare bene. E il divulgatore scientifico Chimicazza per Longanesi racconta le Molecole che fanno cose: ovvero la chimica come forza motrice del progresso umano, ricerca che ci ha curati, nutriti, riscaldati, proiettati nel futuro.

Da Pierluigi Battista una storia importante: Il professore ebreo perseguitato due volte. Tullio Terni e l’ipocrisia italiana, in uscita per La nave di Teseo, racconta l’amaro paradosso di un professore ebreo, cacciato come ebreo durante il fascismo e accusato di complicità con il fascismo da un tribunale antifascista. Un’altra storia, quella dell’imprenditore Valerio Pontarolo, titolare di più di 50 brevetti e ideatore delle case in polistirolo, è al centro della autobiografia firmata dal protagonista con Emanuele Termini, In mezzo alle cose che iniziano (Bottega Errante Edizioni) e sempre in anteprima per Claudiana esce la raccolta delle conferenze del pastore valdese Paolo Ricca, Il deserto fiorirà come la rosa.

E saranno alla Festa del Libro e della Libertà con la prima presentazione in Italia del loro libro la scrittrice francese Claire Judde de Larivière con Avviso al popolo! (Wetlands) un affresco della Venezia del Cinquecento. E il poeta gallese Patrick McGuinness che presenta la raccolta Linea fissa (InternoPoesia). Un’opera poetica intensa e stratificata, un viaggio nella memoria, nel lutto e nell’identità, raccontati con una voce lirica acuta e insieme controllata.