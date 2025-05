Strutture ricettive: un territorio con oltre 9mila posti letto. Interventi di Santin e Zanolin

PORDENONE – «L’attrattività turistica del Friuli Occidentale è segnata di piccoli e grandi eventi che stimolano le comunità locali e la crescita professionale di noi imprenditori che vestiamo anche il ruolo di ambasciatori del territorio. Non stiliamo classifiche sulle ricadute turistiche degli eventi sportivi e culturali dell’anno che spettano agli Istituti di ricerca, ma siamo consapevoli del valore economico che riveste a livello provinciale un evento futuro come Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, così come meriterebbero di essere citate altre valide iniziative».

Così la presidente Giovanna Santin del Consorzio Pordenone Turismo, titolare dell’hotel Santin, che sottolinea come «Il nostro territorio è già servito con più di 9 mila posti letto suddivisi fra hotel, b&b, affittacamere e alloggi privati» ha precisato Santin. « E’ necessario, invece, potenziare servizi e trasporti per garantire un’offerta maggiore alla clientela e ai turisti che giungono nelle nostre città e borghi». Per la presidente bisogna pensare anche a un coordinamento fra istituzioni e categorie economiche in modo da calendarizzare eventi sportivi e culturali già in essere, senza sovrapposizioni alle iniziative in programma su area vasta nel 2027.

Gli fa eco Gianpiero Zanolin, alla guida il gruppo Ascom-Federalberghi, che pone l’accento sulla necessità di riqualificare ulteriormente le strutture ricettive, così da alzare lo standard qualitativo. Una soluzione alternativa a un programma di nuovi alberghi che, per insediarsi sul territorio, devono avere e garantire sostenibilità economica» spiega Zanolin. E aggiunge: «Migliorare le nostre strutture può diventare un biglietto da visita che distingue lo stile e il carattere delle nostre aziende non solo per Pordenone città della Cultura, ma anche per il futuro nella valenza di eventi promossi sul territorio».

Del resto si sa che il turismo è un settore trainante per la Destra Tagliamento che merita di essere conosciuto e valorizzato sotto ogni aspetto, soprattutto quando le ricadute turistiche si fanno sentire con grandi eventi che incrementano le presenze nelle strutture ricettive e danno opportunità alle attività del terziario insite sul territorio.

Nelle foto: Giovanna Santin e Gianpiero Zanolin