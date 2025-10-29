Tentato furto alla banca Prealpi San Biagio di Pasiano: ladri in fuga a mani vuote

PASIANO – Spaccata nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 ottobre alla filiale della banca Prealpi San Biagio. Intorno alle 3:30, alcuni malviventi hanno forzato la porta d’ingresso e si sono diretti verso una cassetta di sicurezza, riuscendo ad aprirla. All’interno, però, non c’era nulla: la banda è così fuggita senza bottino.

Secondo quanto emerso, la direzione centrale dell’istituto aveva da tempo invitato le filiali a svuotare le cassette, dopo una serie di episodi simili registrati in Veneto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della Stazione di Fontanafredda, che stanno analizzando le immagini di videosorveglianza per individuare i responsabili e il veicolo utilizzato.