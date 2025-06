Le nuove filiere formative in Fvg. Il percorso nella metalmeccanica-meccanotronica e nell’edilizia

04.06.25 – 12.22 – Un profondo e radicale cambiamento per i percorsi di istruzione e formazione professionale che coinvolge anche la regione del Friuli Venezia Giulia.

Tramite l’approvazione della riforma Valditara (121/2024) del luglio scorso, che istituisce le “filiere formative tecnologico professionali”, sono stati infatti inseriti importanti cambiamenti a favore del futuro degli allievi che scelgono un percorso formativo professionale.

Gli studenti, alla fine dei percorsi quadriennali, otterranno un diploma professionale e potranno accedere direttamente ai corsi degli Istituti Tecnologici Superiori – oggi denominati ITS Academy – collaborando con diverse aziende del settore inerente al proprio percorso.

Inoltre, avranno la possibilità di sostenere l’esame di maturità dopo soli 4 anni anziché i 5 attuali, per poi accedere all’Università.

Una delle nuove filiere formative è quella della meccanica e meccatronica. Il percorso forma la figura di tecnico della modellazione e fabbricazione digitale, attivo presso IAL FVG Pordenone, Udine, Gorizia, e in rete con ITS Academy Malignani Udine e ITS Academy Alto Adriatico Pordenone.

Il tecnico – definito maker digitale – possiede competenze trasversali e si occupa della creazione virtuale con software CAD 3D di prototipi realizzati con macchine additive (es. stampanti 3D) o sottrattive, in seguito messi in produzione da parte dell’impresa.

Oltre a lavorare sulla prototipazione meccanica, il tecnico si occupa anche di quella di tipo elettronica, integrando, se necessario, circuiti elettronici per creare dispositivi e sensori.

Un’altra nuova filiera è quella relativa all’edilizia, la quale contribuisce a creare la figura di tecnico delle costruzioni architettoniche e ambientali, percorso attivo presso CEFS Udine e in rete con ITS Academy Malignani Udine.

Il tecnico collabora al presidio del processo delle costruzioni edili, in particolare nei lavori di

finitura, monitorando la logistica dell’approvvigionamento, la documentazione delle attività svolte e il monitoraggio organizzativo- operativo del cantiere. Ha competenze tecniche nella realizzazione e/o manutenzione di manufatti/beni utilizzati nei processi di finitura in edilizia

(mosaici, pavimentazioni, finiture pittoriche, finiture in pietra, finiture lignee).

Le iscrizioni per i percorsi IeFP sono sempre aperte, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per iscriversi è sufficiente contattare la scuola presso la quale si svolge il corso interessato, e successivamente un apposito servizio di orientamento guiderà nella procedura di iscrizione cartacea.

Contatti per accedere ai percorsi della filiera METALMECCANICA E MECCATRONICA

“Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale” attivo presso IAL FVG Pordenone ([email protected] – 0434 505411), IAL FVG Udine ([email protected] – 0432 626111), IAL FVG Gorizia ([email protected] – 0481 534294);

Contatti per accedere ai percorsi della filiera EDILIZIA

“Tecnico delle costruzioni architettoniche e ambientali” attivo presso CEFS Udine ([email protected] – 0432 44411)