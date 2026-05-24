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La nuova logistica in tempi di guerra e di cambiamenti climatici, convegno il 26

Nord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone
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TRIESTE – “La nuova logistica in tempi di guerra e di cambiamenti climatici – Focus Medio Oriente” è il primo di un ciclo di incontri di approfondimento dedicati all’analisi dei mutamenti e delle opportunità per le imprese del Friuli Venezia Giulia. Una serie di seminari di approfondimento denominati Focus che andranno anche ad analizzare l’economia del nostro territorio in relazione all’evoluzione del contesto internazionale.

L’obiettivo è quello di fornire una panoramica chiara e dettagliata delle dinamiche nazionali e globali che influenzano direttamente le nostre imprese e la nostra comunità.

I Focus della Camera di commercio Venezia Giulia si inseriscono nel solco della significativa importanza del Festival del Cambiamento, annualmente organizzato e imperniato sulle analisi e discussioni di talune tematiche di stringente attualità, per aiutare gli stakeholders ad assumere le scelte più opportune nel loro contesto operativo fornendo loro preventivamente ogni indicazione di situazioni socio-economiche congiunturali e strutturali in evoluzione.

La nuova logistica in tempi di guerra e di cambiamenti climatici
Focus Medio Oriente
26 maggio 2026 | ore 10.00
Palazzo della Borsa Vecchia di Trieste (piazza della Borsa 14)

PROGRAMMA

Introduzione

Antonio Paoletti, presidente Camera di commercio Venezia Giulia
Marco Consalvo, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale

Saluti istituzionali

Massimiliano Fedriga, presidente Regione Friuli Venezia Giulia (invitato)
Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste (invitato)

Medio Oriente, la situazione attuale e le prospettive future

Alessia Melcangi, professoressa di Storia contemporanea del Medio Oriente e dell’Africa, Sapienza Università di Roma – Senior Fellow, Atlantic Council
Francesco Talò, ambasciatore e inviato speciale per il corridoio IMEC (in collegamento)
Fausto Biloslavo, giornalista e inviato di guerra

Traffici, quali complessità

Antonello Fontanili, direttore Uniontrasporti
Enrico Samer, presidente e amministratore delegato Samer & Co. Shipping
Francesco Parisi, presidente Associazione Trieste Summit

Modera

Diego D’Amelio, giornalista de «Il Piccolo», gruppo Nem

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