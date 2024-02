PORDENONEOGGI.IT

di 93 anni

Ne danno l’annuncio la figlia Nadia, il figlio Claudio, la nuora Flavia, gli adorati nipoti Flora e Gabriele, Marica e Matteo, Laura e Stefano, Sara ed Ivan, Giampietro e Luana, Francesca e Giovanni, i pronipoti Eleonora con Alex, Martina, Alex, Giulia, Emily, Daniele, Stella, Grace, Tommaso, Kevin, James, Brian ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Venerdì 16 alle ore 15.00 partendo dall’abitazione dell’Estinta in Via E. Toti N° 8 per la chiesa parrocchiale di Tiezzo.

Sarà recitato il santo rosario Giovedì sera alle ore 18.00 nella chiesa medesima.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Tiezzo.