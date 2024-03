Benito Piccolo

Ne danno il triste annuncio: la mamma Maria, il fratello Flavio con Raffaela, Riccardo e Niccolò, i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 6 marzo alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Francesco a Pordenone, ove Benito giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di vial Turco, 2 a Pordenone.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Roraigrande.

Il S. Rosario verrà recitato martedì 5 marzo alle ore 18,45 nella Chiesa medesima.

Non fiori ma eventuali offerte per la Comunità terapeutica di via Colle a Maniago.