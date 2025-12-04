Del Bel Belluz Mauro

di anni 73
Ne danno il triste annuncio il figlio Andrea, il fratello, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Sabato 6 alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove il caro Mauro giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Azzano Decimo.
