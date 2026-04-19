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Grande tennis a Cordenons: Zantedeschi e Bonadio vincitori volano al Foro Italico

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

CORDENONS – Si chiude con un bilancio straordinario l’edizione 2026 delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia che si è svolto dall’ 8 al 19 aprile presso Eurosporting di Cordenons. Una manifestazione che ha trasformato la città nella capitale del tennis regionale, unendo l’agonismo di alto livello alla formazione e al prestigio dei massimi trofei mondiali.

Destinazione Roma: il sogno del Foro Italico
Il verdetto del campo è unanime: i vincitori dei tabelloni Open, di Terza e di Quarta Categoria hanno ufficialmente staccato il pass per le prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia nelle rispettive categorie. Per tutti loro si aprono ora i cancelli del Foro Italico a Roma, un’opportunità unica per confrontarsi sul palcoscenico tennistico più prestigioso d’Italia.

 Finale Open Maschile:
Riccardo Bonadio vs Pietro Scomparin 62 63
 Finale Open Femminile:
Aurora Zantedeschi vs Federica Di Sarra 61 62
 Categoria 4ª:
Singola Femminile Cinzia Balduzzi vs Sonia Franz 64 36 (11/9)
Singolare Maschile Larry Manfè vs Riccardo Onesti 60 61
Doppio Maschile Cimetta/Manfè vs Bravi/Sivilotti 76 62
Doppio Femminile Balduzzi/Ciligot vs Franz/Ghergheluca 60 36 (8/10)
 Categorie 3ª
Singola Femminile Margaria Elena vs Cavazzoni Viola 61 60
Singolare Maschile Loglio Brandon vs Cancia Tommaso 75 60

Autorità e Premiazioni
A suggellare il successo della manifestazione, la cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione
di:
 Antonio De Benedittis, Presidente FITP FVG e Vicepresidente vicario CONI;
 Andrea Delle Vedove, Sindaco di Cordenons;
 Andrea Marcon, Presidente CONI FVG;
 Claudio Bortoletto, Presidente Eurosporting Cordenons.
 Enrico Wood Direttore del Torneo
Emozioni Mondiali con Coppa Davis e BJK Cup

L’evento è stato nobilitato dalla presenza della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. I trofei, simboli della supremazia mondiale dell’Italia nel tennis maschile e femminile, sono stati accolti con grande commozione presso l’Eurosporting Cordenons e presso il Centro Culturale Aldo Moro, o rendo a cittadini e appassionati la possibilità di ammirare da vicino la storia del nostro sport.

Eccellenza nella Formazione FITP

Cordenons si è confermata inoltre polo didattico d’eccellenza ospitando i corsi di formazione della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel). Oltre alle sessioni dedicate a maestri, preparatori fisici e mental coach presso l’Eurosporting di Cordenons, l’attività formativa si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Cordenons con il corso rivolto ai dirigenti, tassello fondamentale per la crescita dei circoli sul territorio.

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