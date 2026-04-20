Vittoria Tomasin

di anni 82
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Ne danno il triste annuncio la sorella Egle, i fratelli Sergio e Silvio,
le cognate, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.
San Giovanni di Casarsa della Delizia, 20 aprile 2026
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I funerali avranno luogo giovedì 23 c.m. alle ore 10.30
nella chiesa parrocchiale di San Giovanni di Casarsa. La cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento
e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Mercoledì 22 c.m. alle ore 18.30 in chiesa a San Giovanni
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Vittoria.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
NON FIORI. Eventuali offerte saranno devolute
alla parrocchia di San Giovanni.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it