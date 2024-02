Gabriella Polesello in Corazza

Ne danno il triste annuncio: il marito Lino, i figli Cinzia con Renato, Daniele con Rita e Cristina, i tanto amati nipoti Nicoletta con Willy, Federico con Vittoria e Francesca, la sorella Anna, il fratello Luigino, le cognate Elvira e Rita con le rispettive famiglie, Graziano con Daniela, le care amiche e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 27 febbraio alle ore 11,00 nella Chiesa di S.Vigilio di Pieve di Porcia, ove Gabriella giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di Vial Turco, 2 a Pordenone.

Dopo le esequie seguirà la cremazione.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 26 febbraio alle ore 19,00 nella Chiesa medesima.

Non fiori ma eventuali offerte per il reparto di 2^ Medicina dell’Ospedale Civile di Pordenone.

La famiglia rivolge un particolare ringraziamento al personale medico, infermieristico e oss del reparto per le amorevoli cure prestate.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it