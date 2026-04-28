Giovanna Sartor ved. Sandre

di anni 87
Ne danno il triste annuncio:
i figli Laura, Stefano e Antonella, la nuora, il genero,
i nipoti Fabio, Margherita, Maddalena, Marika ed Alessia,
la sorella e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 29 aprile alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Cusano ove la cara Giovanna
giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Questa sera alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
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