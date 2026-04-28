Enrica Baldo ved. Prior

di anni 85
Ne danno il triste annuncio le figlie Marisa con Dario, Stefania con Nevio, i nipoti Matteo con Elena, Mirco con Matilde, Mattia con Nicole, Andrea, il fratello, la sorella ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Mercoledì 29 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Tiezzo ove la cara Enrica giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N° 16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Martedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Tiezzo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Enrica Baldo . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo