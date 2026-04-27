di anni 93
Ne danno il triste annuncio le figlie Andreina e Caterina, il genero Gian Luca, i nipoti David con Maria Teresa, Daniele, Sebastian e Ruben,
il pronipote Bartolomeo, la sorella ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Mercoledì 29 alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Taiedo ove la cara Giannina giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Martedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Barel Giannina ved Zanella . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo