Nives Vegnaduzzo in Alba

di anni 81
Ne danno il triste annuncio il marito Francesco, le figlie Diletta e Maresca, i generi Fabio e Claudio, i nipoti Mirco, Ambra ed Adam, il fratello Eddi, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Giovedì 30 alle ore 15.30 nel Santuario di Madonna di Rosa ove la cara Nives giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.10 in Santuario.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di San Vito al Tagliamento.
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