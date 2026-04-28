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Nives Vegnaduzzo in Alba

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Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 81

Ne danno il triste annuncio il marito Francesco, le figlie Diletta e Maresca, i generi Fabio e Claudio, i nipoti Mirco, Ambra ed Adam, il fratello Eddi, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.

 

Le Esequie avranno luogo Giovedì 30 alle ore 15.30 nel Santuario di Madonna di Rosa ove la cara Nives giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.

 

Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.10 in Santuario.

 

Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di San Vito al Tagliamento.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Nives Vegnaduzzo  .  Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

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