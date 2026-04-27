Sacile: Ennio Maso nuovo presidente mandamentale Confcommercio

SACILE – Ennio Maso, titolare dell’omonima oreficeria-gioielleria di piazza del Popolo a Sacile, è il nuovo presidente del mandamento di Confcommercio che comprende, oltre al capoluogo, i comuni di Brugnera, Budoia, Caneva e Polcenigo.

La nomina nei giorni scorsi, nell’ambito del primo rinnovo organizzativo all’interno del sistema Confcommercio che, in questi mesi, interesserà le sezioni del Commercio, Turismo e Servizi del Friuli occidentale.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente provinciale dell’Associazione delle imprese Fabio Pillon per aver ricostruito, in maniera unitaria, la delegazione di Sacile che sarà «punto di riferimento non solo per i rapporti con le istituzioni ma, soprattutto, con le comunità locali. Un’occasione per mettere in campo attività sindacale e politica del nostro sistema Confcommercio per incentivare lo sviluppo delle imprese del territorio».

Nella compagine che affiancherà il neoeletto Maso sono stati chiamati a far parte del consiglio gli imprenditori Valeria Bressan (Caneva) e Loredana Pavan (Sacile) per la sezione Commercio; per il Turismo Roberto Carlet (Caneva) assieme ai sacilesi Luca Da Frè, Claudio Rupolo e Nicola Scarpa; Reno Sellan di Sacile designato al settore servizi (nella foto il direttivo e il neoeletto Maso con il presidente Pillon).

Nel corso dell’assemblea mandamentale di Sacile, presenti anche il direttore Luca Penna e funzionari di Confcommercio, è stata data notizia sulla riapertura del bando imprese del Distretto del commercio Alto Livenza.



Nello specifico l’intervento, destinato alle micro, piccole e medie imprese con sede a Sacile, Brugnera, Budoia, Caneva e Polcenigo, è finalizzato a sostenere l’acquisto e l’attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, nonché a promuovere iniziative orientate allo sviluppo sostenibile. Le domande vanno trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) al Comune di Sacile, quale ente capofila, entro le ore 12 del 31 luglio prossimo, utilizzando la modulistica pubblicata nella pagina del sito istituzionale.

Nel frattempo, nella sede provinciale di Confcommercio, inizieranno i corsi di formazione professionali aperti a soci e non. Si comincia il 12 maggio con ‘Marketing strategico: il segreto del successo per le attività commerciali’. Per ulteriori informazioni gli operatori interessati possono rivolgersi a Riccardo Pederneschi, manager del distretto commercio Alto Livenza (info 0434.549416).