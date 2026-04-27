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Guerra – Nuovi voli Fairford-Aviano: intensa attività cargo

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

AVIANO – Continuano i voli di aerei cargo dell’Us Air Force dalla base aerea di Fairford in Inghilterra ad Aviano, sia diretti che con base di transito Ramstein. Anche oggi, lunedì 27 aprile, è atterrato ad Aviano un C-130J-30 del 94° Air Wing della base Usa di Robins in Georgia della Afcr (nella foto), comando forza aerea della riserva utilizzati per missioni speciali.

Dall’inizio di aprile è stata confermata un’intensa attività di voli cargo, fino a tre al giorno, tra la base USAF di Aviano e quella di Fairford, operata principalmente da aerei C-130J-30. Questi voli sono legati a operazioni logistiche statunitensi in Europa, con frequenti trasferimenti di materiale. Da Aviano, poi, in tarda mattinata sono partiti tre C-130J-30 di vari Air Wing con destinazione basi in Medio Oriente e a Creta, mentre un paio di aerei sempre da cargo C-130J-30 sono ripartiti per Ramstein.

In particolare il volo arrivato oggi a Aviano aveva effettuato il 24 aprile un volo Ramstein-Aviano per poi ripartire in serata per Fairford da dove il 25 è a sua volta ripartito per Ramstein e dalla base aerea tedesca, il 27, è atterrato ad Aviano per poi ripartire sempre diretto in Germania. Fairford, come è noto, è una base dell’Aeronautica militare britannica nel Gloucestershire, contea del sudest inglese, usata (anche) dagli Stati Uniti. Da qui, nel 1991, erano partiti i B-52 Stratofortress dell’Aeronautica statunitense per la Prima guerra del Golfo.

Sempre da qui, nel 1999, i bombardieri pesanti a stelle e strisce erano decollati per l’operazione Allied Force contro la Jugoslavia di Slobodan Milosevic e, ancora, nel 2003 per l’invasione dell’Iraq. Oggi, Fairford è il solo aeroporto europeo dell’US Air Force per i citati B-52 e i B-1. Gli aerei, per intenderci, carichi di munizioni che in queste settimane hanno attaccato l’Iran. Monitoraggi radar hanno confermato, nel mese di aprile 2026, movimenti come quello del velivolo 06-3171 (C-130J-30) con atterraggi a Fairford il 3, 5 e 7 aprile, e il volo 92-3288 (C-130H) attivo il 10 aprile.

I voli attivi di C-130 (aprile 2026) in possesso di Pordenoneoggi sono il volo 06-3171 (C-130J-30), questo velivolo è stato attivo tra Aviano (AVB) e Fairford (FFD) più volte, in particolare atterrando a Fairford il 3, il 5 e il 7 aprile. Seguono il volo matricola 92-3288 (C-130H), atterrato ad Aviano (AVB) il 10 aprile 2026, operando come HKY743. Altre attività registrate sono di altri C-130J frequentemente attivi nella regione. Il percorso tipico dei voli monitorati hanno una durata di circa 3-3,5 ore.

Nei tracciati radar gli aerei dall’Inghilterra diretti ad Aviano (anche in partenza da Ramstein) non sorvolano sia Svizzera che Austria, nazioni che vientano il passaggio di aerei militari americani con a bordo armi o carichi bellici. Sempre nella mattina di lunedì 27, in mezzo all’Adriatico, un aereo cisterna americano KC-135T Stratotanker partito dalla base tedesca di Mildenhall ha effettuato rifornimenti in volo di alcuni caccia F-16 in addestramento da Aviano ad una altezza di 26mila piedi. Al.Rin.

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