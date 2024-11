Irene Marchiol (Rina) ved. Coletto

di 98 anni

Ne danno il triste annuncio

i figli Fulvio e Walter, le nuore Manuela e Sandra,

la nipote Irene.

I funerali avranno luogo giovedì 7 novembre alle ore 15:00

nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione di via Julia,

ove la cara Rina giungerà dalle nuove celle dell’ospedale civile

di Pordenone site in via del Traverso.

Mercoledì 6 c.m. alle ore 19:15 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.

Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno

onorarne la cara memoria.