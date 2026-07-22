Maria Bruna Toneguzzo in Zadro

di anni 80
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Ne danno il triste annuncio il marito Luigi,
i figli Cristina e Andrea, il genero Pericle, la nuora Ilaria,
gli adorati nipoti Manuel e Ginevra, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.
Cordovado, 22 luglio 2026
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I funerali avranno luogo venerdì 24 c.m. alle ore 10.30
nel Duomo di Cordovado. La cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento
e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Giovedì 23 c.m. alle ore 20.00 in Duomo a Cordovado
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Maria Bruna.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale dei reparti di
Pronto Soccorso e di Medicina dell’Ospedale Civile
di San Vito al Tagliamento per l’assistenza prestata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it