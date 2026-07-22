Maria Bruna Toneguzzo in Zadro

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 80

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Ne danno il triste annuncio il marito Luigi,

i figli Cristina e Andrea, il genero Pericle, la nuora Ilaria,

gli adorati nipoti Manuel e Ginevra, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.

Cordovado, 22 luglio 2026

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I funerali avranno luogo venerdì 24 c.m. alle ore 10.30

nel Duomo di Cordovado. La cara salma giungerà

dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento

e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.

Giovedì 23 c.m. alle ore 20.00 in Duomo a Cordovado

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Maria Bruna.

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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento a tutto il personale dei reparti di

Pronto Soccorso e di Medicina dell’Ospedale Civile

di San Vito al Tagliamento per l’assistenza prestata.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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