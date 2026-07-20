Germana Fernanda Sartori ved. Fantin

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 85

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Ne danno il triste annuncio il figlio Pierluigi, la nuora Elisa,

i nipoti Iris ed Enrico, la sorella Romana, il cognato, la cognata,

i nipoti Antonio, Doris, Susi ed i parenti tutti.

Rosa di San Vito al Tagliamento, 18 luglio 2026

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I funerali avranno luogo martedì 21 c.m. alle ore 10.30

nel Santuario di Madonna di Rosa. La cara salma giungerà

dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento e dopo il rito funebre

proseguirà per la cremazione.

Lunedì 20 c.m. alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale di Rosa

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Germana Fernanda.

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Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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