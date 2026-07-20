Germana Fernanda Sartori ved. Fantin

di anni 85
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Ne danno il triste annuncio il figlio Pierluigi, la nuora Elisa,
i nipoti Iris ed Enrico, la sorella Romana, il cognato, la cognata,
i nipoti Antonio, Doris, Susi ed i parenti tutti.
Rosa di San Vito al Tagliamento, 18 luglio 2026
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I funerali avranno luogo martedì 21 c.m. alle ore 10.30
nel Santuario di Madonna di Rosa. La cara salma giungerà
dall’Ospedale di San Vito al Tagliamento e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Lunedì 20 c.m. alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale di Rosa
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Germana Fernanda.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it